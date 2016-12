Dieta: dieci alimenti ricchi di fibre

1 CRUSCA DI FRUMENTO – Dal punto di vista nutrizionale la crusca è ricca di fibre, vitamine e sali minerali. Cento grammi di crusca di frumento contengono 42,40 grammi di fibra: puoi trovarla anche sotto forma di integratore, consigliato per regolarizzare l'intestino. In alternativa prova la crusca di segale, orzo, avena.



2 FAGIOLI – I fagioli contengono molta fibra, ma spesso non compaiono nell'alimentazione quotidiana. Usa la fantasia: puoi trasformarli in puré, oppure utilizzarli come ingrediente per insalate calde o fredde e zuppe.



3 AVENA – Ricca di proprietà nutrizionali, l'avena ti aiuta a combattere la fame favorendo il senso di sazietà. Per una colazione veloce e nutriente riempi un bicchiere con una parte di fiocchi d'avena e due parti di acqua o latte: lascia riposare per tutta la notte, il mattino dopo sarà pronta da gustare con l'aggiunta di un cucchiaio di miele, frutta secca, mirtilli oppure una spolverata di cacao.



4 MAIS – Problemi di pancia gonfia? Il mais ti aiuta a dare la sveglia all'intestino pigro. La polenta, protagonista della cucina contadina, torna sulla tavola invernale ricca di elementi preziosi: un cibo semplice e saziante, in grado di regolare la glicemia.



5 LAMPONI – Sai che i lamponi sono ricchi di acqua e fibre? Grazie alla presenza di vitamina A, B, C, K, P e acido folico sono preziosi per le donne in gravidanza, perché aiutano lo sviluppo del feto. Aggiungili ai fiocchi d'avena della colazione per un buon giorno all'insegna della vitalità.



6 LENTICCHIE – I reperti archeologici attestano che già nel 7000 a.C le lenticchie erano note nel bacino del Mediterraneo. Sai che sono ottime anche in insalata? Perfette per una pausa pranzo gustosa, puoi cucinarle in giorno prima e condirle con piccoli pezzi di peperone, carote, mandorle, broccoli. Fibre, vitamine e sali minerali rendono le lenticchie un concentrato di virtù.



7 FRUTTA SECCA – Le mandorle hanno un alto contenuto di fibre e sono consigliate in quanto fonte proteica. Prepara un mix di noci e mandorle, aggiungi semi di papavero, girasole e lino, infine versane un cucchiaio in uno yogurt: ecco una ricetta semplice per una merenda energetica e ricca di fibre.



8 CECI – Aiutano il sistema cardiovascolare e regolarizzano l'attività intestinale: i ceci sono ricchi di fibre, sali minerali e vitamine. Sfruttali per l'aperitivo: l'hummus di ceci, preparato con semi di sesamo, olio, limone, aglio e cumino è ottimo sui crostini caldi.



9 KIWI – Un solo frutto contiene fra i due e i tre grammi di fibre. I kiwi aiutano le difese immunitarie grazie alla vitamina C e contribuiscono al benessere dell'intestino. Preparali per colazione o merenda, in una fresca macedonia da insaporire con succo di arancia o limone, oppure nel frullato, insieme a banana, zenzero e pompelmo.



10 CIPOLLE – Antibiotico naturale, la cipolla ha effetto diuretico, è ricca di fibre e abbassa il livello di colesterolo nel sangue. Portala in tavola cruda, da tagliare a fette sottili nell'insalata oppure in un sugo con pomodoro fresco e basilico.