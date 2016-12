Parmigiana di melanzane, il gusto è ricco di fibre

La melanzana , originaria dell'India, è arrivata in Occidente all'inizio del IV secolo grazie agli Arabi. La sua pianta è alta da 30 cm a poco più di un metro, con fiori violacei o anche bianchi. Per il suo basso contenuto in lipidi e calorie (circa 17 calorie per 100 grammi), la melanzana è perfetta per la dieta, purché venga cucinata in modo leggero, ad esempio al forno o alla griglia. Oggi la scopriamo in una ricca parmigiana, adatta alla tavola delle Feste.

LE PROPRIETA'– Tra le sue caratteristiche più interessanti, la melanzana ha la capacità di combattere la ritenzione idrica e favorisce il funzionamento dell'apparato digerente grazie a un aumento della produzione della bile. Grazie al suo alto contenuto in fibre, ha anche una elevata capacità saziante ed è un ottimo alimento da consigliare a chi ha problemi di stipsi. Infine aiuta anche chi soffre di crampi muscolari, grazie al suo alto contenuto di potassio.



LA RICETTA : PARMIGIANA DI NATALE – (Gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte. Si ringrazia Isabelle Grabau) - Tagliare 360 grammi di melanzane a fette, passarle nella farina e friggerle in olio di semi di arachidi, quindi scolarle e farle asciugare su un foglio di carta da cucina. In una teglia da forno fare uno strato di sugo di pomodoro, circa 60 gr, uno di melanzane, circa 150, e poi ancora 60 gr. di salsa. Proseguire con manciata di parmigiano, 125 grammi di mozzarella tagliata a dadini e il basilico, e ripetere con gli strati fino a terminare gli ingredienti. Mettere in forno e cuocere per circa quaranta minuti. Tagliare la parmigiana in dischi e decorare con qualche foglia di basilico e listarelle sottili croccanti con le melanzane rimaste. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Se non avete voglia di passare troppo tempo tra i fornelli, lo staff del Margutta RistorArte vi consiglia di grigliare alcune fette di melanzane, tagliate nel senso della lunghezza, salarle, stenderle, aggiungere pezzi di formaggio morbido a proprio piacimento e avvolgerlo come un involtino.