Un'albicocca per mantenersi sempre giovani

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – La pianta dell'albicocca appartiene alla famiglia delle Rosacee ed è originaria della Cina nordorientale, al confine con la Russia. Pensate che la sua presenza ha una storia che risale a oltre 5000 anni fa. Il momento ideale per gustare il frutto è maturo ma ancora sodo, perché questo è il momento in cui si trova nel pieno delle sua generosità nutrizionale. L'albicocca è infatti preziosa alleata di pelle, cuore ed occhi.



LE PROPRIETA' - I principi nutritivi contenuti nelle albicocche sono soprattutto betacarotene e licopene, preziosi perché ostacolano il processo di formazione del colesterolo “cattivo”, Il frutto è anche ricchissimo di fibre, buone per dimagrire e utili per tenere a bada l'iperglicemia, ma fornisce un apporto calorico davvero basso. Ha inoltre un forte potere antiossidante, dovuto alla vitamina A, utile per contrastare gli effetti dei radicali liberi.



LA RICETTA: INSALATA DI SPINACINO CON ALBICOCCHE, MELE E SALSA ALLO YOGURT (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma) - Lavare ed asciugare 400 grammi di foglie di spinacino e unire a una mela rossa e a 200 grammi di albicocche, tagliate a spicchi e a bastoncini. Aggiungere 50 grammi di nocciole tostate, 20 grammi di curcuma grattugiata.. Preparare una salsa tzaziki, frullando insieme 200 grammi di yogurt greco, un cetriolo precedentemente pelato, 10 grammi di menta, 10 di prezzemolo, 10 di coriandolo, 10 di erba cipollina, mezzo spicchio di aglio, 80 grammi di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Unire gli ingredienti e servire. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Per un dessert veloce e vitaminico emulsionare lo yogurt con del miele, mondare e tagliare a cubetti le albicocche e la mela, e poi mettere lo yogurt in bicchierini o vasetti e ricoprirlo con la frutta.



A cura della redazione "Bella più di prima"