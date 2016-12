9 di 10 Ente del Turismo

Ente del Turismo

I cibi che combattono la stanchezza

9 ROSA CANINA – Sfrutta le proprietà delle erbe per migliorare la tua salute e ai pasti porta in tavola le spezie, ti aiuteranno a dare sapore ai cibi restando in forma, oltre a costituire un valido aiuto contro la stanchezza. La rosa canina in particolare è un vero e proprio concentrato di antiossidanti, utile per combattere raffreddamenti e malanni di stagione. In infuso ti aiuta a ritrovare anche l'energia.