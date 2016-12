I benefici del cioccolato

Il segreto di ogni cioccolato sta nella fava di cacao. Questa è di per sé molto amara, cosa che induce i produttori ad aggiungere al prodotto zuccheri, dolcificanti, frutta secca e altri additivi non sempre naturali. Tali “correttori” aumentano le calorie del prodotto (rendendolo, di fatto, poco salutare) e ne dissipano le proprietà benefiche per il corpo. Scopri, allora, le ragioni per cui dovresti mangiare il cioccolato fondente, che è quello che presenta meno additivi.



Il cioccolato migliora la circolazione sanguigna - Alcuni studi hanno dimostrato che le donne che assumono un quadratino di fondente al giorno hanno meno problemi di circolazione, con conseguente beneficio per gambe e mani. Specialmente dopo una giornata sui tacchi alti, il cioccolato può rinvigorire e aiutare a defaticare i muscoli. Il merito va ai flavonoidi - un composto di antiossidanti - che aumentano la flessibilità di vene e arterie e la cui concentrazione è cinque volte superiore a quella contenuta in una mela!



Il cioccolato fa dimagrire - Una ricerca dell'Università di Copenaghen ha dimostrato come il cioccolato fondente dia un senso di sazietà e appagamento, aiutando in tal modo a prevenire le abbuffate e il senso di fame. Se stai seguendo una dieta non te ne privare: un po' di cioccolato ti aiuterà a portare a casa la vittoria senza abbandonarti a trasgressioni meno salutari e meno dietetiche.



Il cioccolato rende felici i neonati - Si è dimostrato che le donne che mangiano cioccolato in gravidanza riescono a gestire meglio lo stress di quelle che se ne sono private. Inoltre, uno studio irlandese ha evidenziato che i neonati – le cui madri hanno mangiato cioccolato durante la gestazione – appaiono più tranquilli e felici.



Il cioccolato riduce lo stress - Ogni donna l'ha sperimentato in prima persona e oggi una ricerca della San Diego University lo conferma: il cioccolato resta un prezioso alleato per combattere stress e tristezza. Certo, se ti rintani tra le “sue braccia” spesso rischi di inficiarne i benefici e iniziare a prendere peso. Meglio combinarlo con un'attività all'aria aperta: le endorfine scorreranno a fiumi.



Il cioccolato ti protegge dai raggi UVA - Se mangi per tre mesi cioccolato fondente, contenente molti flavonoidi, la tua pelle potrebbe beneficiarne e guadagnare una perfetta abbronzatura dorata. I flavonoidi, infatti, aiutano a proteggersi dai raggi UVA e UVB.



Il cioccolato rende più intelligenti - Quando sei sotto pressione per una scadenza ravvicinata o un impegno importante non sentirti in colpa se indugi a mangiare del cioccolato, anzi! Il cioccolato, infatti, aumenta la concentrazione, ti dà l'energia che ti serve per completare il lavoro e attiva la parte del cervello responsabile dello "stato di allerta".