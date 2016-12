Accendi la musica! Ballare stimola il buonumore

La musica ha un'influenza importante sulla mente umana, tanto da raggiungere livelli profondi dell'inconscio. Non è un caso che un semplice motivetto ascoltato per radio possa immediatamente far emergere ricordi lontani del tempo. Grazie alla musica le emozioni sepolte nell'inconscio tornano presenze vive e forti, trasmettendo la passione e l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno per affrontare la giornata . Ecco perché la musica e il ballo che da essa si scatena costituiscono una vera e propria terapia per stimolare il buonumore .

LO STUDIO – Un team di ricerca appartenente all'Università del North Carolina, in collaborazione con la Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, Stati Uniti, ha coinvolto 21 volontari, di cui sono state esaminate le risonanze magnetiche funzionali durante l'ascolto di brani musicali di vario tipo. Il risultato? L'ascolto della nostra canzone preferita genera una risposta positiva del cervello.



ENERGIA PER LA MENTE – Ascoltare la musica che amiamo mette in funzione la default mode network (DMN), il circuito neuronale che si attiva durante il tempo libero, quando ci troviamo in uno stato di veglia e svolgiamo attività creative, come fare progetti. La connessione fra stimoli uditivi e regioni cerebrali fa sì che la musica sia direttamente implicata nel processo di recupero dei ricordi.



SENTI LA TUA FORZA – Il legame con i brani ascoltati durante l'adolescenza e l'infanzia risulta profondo perché riesce a innescare uno stato emotivo particolare, legato al periodo in cui ogni possibilità costituiva una strada aperta verso il futuro. La musica genera emozione, ecco perché può aiutarti a dare ritmo a una giornata grigia e risollevare l'umore a terra. Ascolta i brani che ti incuriosiscono, scambia informazioni con gli appassionati (i social servono anche a questo!), vai alla scoperta di nuovi autori.



DANZA AL TUO RITMO – Ballare influisce positivamente sulla produzione di endorfine, migliora la coordinazione e combatte l'invecchiamento, mantenendo in forma cuore e arterie. Ti senti stanca e senza forze? Danza al ritmo della tua musica preferita. Secondo un'indagine effettuata dalla rete accademica The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition un programma settimanale di ballo è in grado di migliorare la performance fisica e incrementare i livelli d'energia.



LASCIATI ANDARE – Scegli i brani che ami, ascolta le vibrazioni e lasciati travolgere dalla musica, avrà effetto sul corpo e sulla mente. Muovi il bacino e la colonna vertebrale, gambe e braccia, ruota il collo: perdere il controllo e trovare il proprio ritmo interno ti aiuterà a sciogliere le tensioni. Ballando si combatte lo stress: l'ansia diminuisce e crescono le emozioni positive.