Le app del buon umore

SVEGLIATI – Note di buon umore con Pindolo, che ogni giorno ti sveglia con una canzone dando la carica alla giornata. Disponibile sull'Apple Store, Pindolo ti permette di ascoltare gratuitamente cinque brani musicali completi, leggere un fumetto creato appositamente per una fruizione tramite iPhone e scoprire chi è nato oggi. In più puoi partecipare alle iniziative e alle classifiche del Game Center, fra proposte settimanali di film e nuove amicizie. In alternativa prova Smile Clock, disponibile su Play Store: la sveglia che si spegne tramite riconoscimento facciale!



MEDITA – Smiling Mind, che è possibile scaricare dall'App Store o da Google Play, ti offre tante mini lezioni e serve come spunto per imparare a meditare. Un approccio semplice e coloratissimo per avvicinarsi alla meditazione a piccole dosi: adatta per tutte le fasce d'età, è accessibile ai bambini dai sette agli undici anni, ma è perfetta anche per gli adulti. Sperimenta le tecniche di respirazione, segui gli esercizi e aumenterai concentrazione, calma mentale e rilassamento.



ASCOLTA – L'app ProMood, disponibile per i dispositivi Apple, ti chiede come stai in diversi momenti della giornata: pescando fra immagini e frasi d'effetto potrai registrare il tuo umore e creare un bilancio del tuo stato d'animo giorno dopo giorno. Un coach emotivo in formato tech che aiuta a interrogarsi sulle emozioni profonde, ad acquistare lucidità e a dare attenzione al proprio mondo interiore. Anche i momenti di rabbia e tristezza, quando vengono espressi in libertà, costituiscono un'ispirazione importante da prendere in considerazione per cambiare la qualità della vita.



RESPIRA – Una corretta respirazione è il primo passo per vivere meglio e affrontare anche i momenti di tensione con più energia e meno ansia. Disponibile su Google Play Store e iTunes, Breathe Well ti insegna a respirare, aiutando a combattere lo stress grazie a un training ispirato ai principi basilari della meditazione insieme a tecniche in grado di favorire il rilassamento.



GIOCA – Con Zen Garden, disponibile per iOS ed Android, coltivi un giardino zen e crei un angolo virtuale dove lasciare libera la mente. Immagini sulla sabbia, piccoli sassi, colori pacati, rastrelli ti permetteranno di dare vita a un mondo di fantasia e immaginazione. Intorno a te c'è un clima di ansia e nervosismo? Rifugiati nel bosco: con Suoni della Natura sarai cullato dal ritmo delle onde, il frinire delle cicale o il rumore rilassante della pioggia.



FAI PAUSA – L'app Insight Timer è presente su iTunes e Google Play Store: ti consente di scandire le tue pause con una ricca selezione di suoni da utilizzare come accompagnamento per la meditazione, o per definire uno stop di qualche minuto da dedicare al relax. Campane tibetane e cimbali daranno la vibrazione giusta alla giornata. Inoltre l'app ti consente di tenere una statistica dei tuoi miglioramenti e scambiare opinioni con gli appassionati. Impara a concederti il tuo momento benessere ogni giorno: la tecnologia intelligente ti aiuterà a vivere con un pizzico di buon umore in più.