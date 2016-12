Migliora l'umore con lo sport

07:00 - Numerosi studi hanno da tempo evidenziato l'effetto benefico dello sport sia a livello fisico sia sul piano emozionale e psicologico. La regola n.1? Per trarre giovamento, l'attività fisica deve essere regolare nel tempo: coltivare passioni diverse, sperimentare nuove discipline sportive e cogliere ogni occasione per smuovere il corpo mantiene giovani ed è un toccasana per l'umore.

Quando pratichiamo attività fisica avvertiamo il cuore che pompa, i muscoli che vengono sollecitati, mentre il respiro diviene più profondo e accelerato: è grazie agli effetti del movimento se il microcircolo migliora con conseguenze positive a livello di ritenzione idrica, cellulite, tonicità muscolare e bellezza dell'epidermide.



Fare sport non è solo una buona abitudine per mantenersi tonici e in forma, ma apporta preziosi benefici anche a livello ormonale. Durante l'attività fisica il cervello secerne endorfine, da cui deriva l'effetto di un analgesico naturale euforizzante in grado di combattere ansia e stress, migliorare l'umore e agire da immunostimolante. Diverse indagini su più fronti hanno confermato che praticare sport per almeno trenta minuti tre volte a settimana nel corso di un anno può produrre miglioramenti importanti per il benessere di soggetti afflitti da depressione.



Durante uno sforzo fisico è richiesta una dose di tenacia, coraggio, resistenza alla fatica che con il tempo mostrano di poter raggiungere livelli sempre più alti. Inoltre, lo sport agisce da filtro rispetto le emozioni perché consente di staccare mentalmente dai problemi della giornata e sfogare tutte le energie represse attraverso il corpo, fattore sempre più importante da considerare, soprattutto all'interno di uno stile di vita tendenzialmente sedentario quale il ritmo della società l'occidentale. Anche durante la gravidanza fare attività, nuotare e abituarsi a lunghe camminate energiche permette di sentirsi vitali, conservare senza fatica una buona forma fisica e aiutare il corpo a prepararsi al parto.



Un fattore essenziale da considerare quando scegli di praticare attività sportiva riguarda la capacità di scegliere ciò che ami e dare al corpo quello di cui ha bisogno. Fare sport perché si è ossessionati dalla linea è negativo e dannoso: impara a godere del piacere di sentire il tuo corpo che si muove diventando più elastico, leggero, allenato. Accompagna l'ora di fitness con buona musica, ti aiuterà a resistere meglio alla fatica e porterà una nota di buon umore; a fine allenamento una buona merenda a base di spremute fresche, frullati e un quadratino di cioccolato nero o una manciata di frutta secca ti daranno la giusta energia con un sorriso di soddisfazione.