Scopri il buon umore anche in autunno

07:00 - Chi tende a soffrire di metereopatia lo sa bene: la tristezza durante il periodo autunnale non è una mera questione psicologica, bensì qualcosa che riguarda l'intero organismo, capace di sollecitare in maniera profonda il nostro bioritmo. La diminuzione della luce e il cambiamento del clima influisce sullo stato ormonale, eppure combattere il cattivo umore è possibile.

L'autunno possiede sfumature meravigliose: camminando nei boschi le foglie creano scenografie senza precedenti quanto a fantasia e atmosfere oniriche, tuttavia, forse tenendo conto che la maggior parte di noi vive ben lontana rispetto a simili scenari di luce, in città questo periodo appare di gran lunga più abbinato a maltempo, lunghe giornate lavorative e clima antipatico.



Certamente chi è più sensibile avverte in modo più intenso le variazioni di caldo e luminosità. Secondo diversi studi scientifici il sole possiede potenti effetti positivi per l'organismo tanto che, oltre a rafforzare le difese immunitarie, è in grado di aiutare a prevenire malattie come l'osteoporosi grazie all'influenza sulla produzione di vitamina D. Tramite la serotonina la luce solare agisce anche sullo stato emotivo e il tono dell'umore, per questo i bagni di luce diventano ancor più preziosi durante l'inverno.



Attraverso una recente indagine è emerso che l'ora migliore per ricaricare le batterie approfittando della luce solare è fra le dieci di mattina e mezzogiorno. Se sei al lavoro cogli l'occasione per una pausa pranzo fuori dall'ufficio: anche se ti trovi in città staccare sarà benefico per la mente. Inoltre potrai passeggiare e stare all'aria aperta almeno per una ventina di minuti godendo del sole, il vento fresco e la gente attorno a te. Anche se hai poco tempo mangia cose semplici ma preparate con cura e qualità: via libera a spremute, centrifugati e zuppe con frutta e verdura di stagione, saranno ottime per fare un pieno di energia e aiutare le difese immunitarie. Se al lavoro la fame si fa sentire impara a portare con te un frutto oppure uno yogurt: perfette le banane, ricche di potassio, mandorle e noci. L'alimentazione è un aiuto per il benessere, per questo è importante evitare di eccedere con farine raffinate, zuccheri, bibite gassate e ritornare verso la semplicità, soprattutto a beneficio di fegato e sistema immunitario.







Secondo uno studio effettuato dal Cnr l'80% degli italiani nell'autunno 2014 è stato colpito dalla sensazione di una stanchezza generale che si manifesta con sonnolenza, difficoltà al risveglio, sensazione di un malessere a livello fisico e mentale. Le temperature sono più alte rispetto la media, per questo la percezione di una spossatezza profonda diventa un fenomeno diffuso. Per combattere questi sintomi ricorda l'importanza dell'idratazione: portare una bottiglietta da riempire d'acqua appena ne avrai la possibilità è un modo facile per bere più spesso.



Il magnesio è un valido aiuto contro la stanchezza: eccezionale per la cura dello stress e i disturbi del sonno, si trova in molti cibi e, naturalmente, nell'acqua. Inoltre, puoi assumere il magnesio supremo di mattina o prima della buona notte, disciolto nell'acqua. Durante questo periodo, in cui molti di noi sono tornati al lavoro lasciando in ferie un frammento di cuore, è importante prendersi cura del corpo e rispettare i nostri bisogni, anche a livello psicologico.



Tutti sappiamo che dobbiamo lavorare, se non altro per pagare un affitto e sostentare la famiglia, tuttavia questa motivazione non basta per avere la forza di spegnere la sveglia e alzarsi ogni mattina all'alba. Dovrai affrontare un lungo inverno prima di poter assaporare di nuovo la dolcezza della bella stagione e tutto ciò che essa comporta in termini di bel tempo, gite con gli amici, piacevoli prospettive di vacanze e cene fuori: il tuo inconscio lo sa e la stanchezza insieme a una vaga sensazione di oppressione può farsi sentire in modo ancora più acuto.



È il momento giusto per scegliere un'attività che ti dia allegria e senso di scoperta. Potrebbe essere un corso di ballo, dinamico ed efficace anche come allenamento, o qualcosa che riesca a destare la tua curiosità, per esempio riciclo creativo, restauro, trekking o l'apertura di un blog. Se temi di lasciar perdere subito, iscriviti a un'associazione o un corso: mantenere una regolarità nella frequenza sarà più facile. Altrimenti, puoi consultare la rete internet e i numerosi materiali disponibili nelle biblioteche cittadine in modo da approfondire il nuovo interesse ogni volta che ne avrai tempo. Cos'è l'esistenza senza il sale di ciò che scuote il nostro entusiasmo? La tua passione diventerà un hobby interessante per il tempo libero, ma anche qualcosa in cui investire te stesso e ritrovare forza, energia, voglia di combattere.