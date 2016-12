Cinque fantasie sessuali che è meglio lasciare alla fantasia

Quando vengono vissute in modo problematico, le fantasie sessuali ingigantiscono le loro proporzioni e possono diventare ingombranti. In realtà ognuno di noi è attraversato da una corrente di desiderio che si trasforma in modo incessante, travolgente e talvolta incontrollabile. Nutrire l'eros significa saper attingere alle risorse dell'immaginazione e alimentare un mondo interiore che solo nelle giuste condizioni può costituire un territorio da condividere con il partner o le persone di cui ci fidiamo. Sei davvero sicuro di voler realizzare ogni fantasia sessuale? In molti casi serve attenzione... e un pizzico di riflessione.



1. In aereo. L'idea di un luogo ristretto, dove ognuno è esposto allo sguardo altrui nella vicinanza costante attrae da sempre: se a questo si aggiunge il senso del proibito, possiamo comprendere come il sesso in volo sia un mito da sempre. La vera difficoltà? Il problema è che a meno non siate davvero filiformi e leggeri, il tutto può diventare piuttosto scomodo: la toilette è decisamente ristretta e eventuali posizioni da contorsionista, a meno che non abbiate una specifica formazione in proposito, risultano tutt'altro che sexy. Nel caso vogliate comunque tentare ricorda di attendere la notte, quando nei voli a lungo raggio le luci si abbassano e le hostess non sono nei paraggi. Andare in bagno insieme non è una buona idea: meglio uno prima e l'altro qualche minuto dopo. Balconi, toilette, spiaggia sono luoghi pubblici da ponderare bene, perché potrebbe essere poco simpatico incappare nell'incontro con sconosciuti scandalizzati... per non dire il rischio di essere ripresi dall'obbiettivo di una fotocamera o un cellulare!



2. Sesso con altri. Una delle fantasie più condivise riguarda il desiderio di un rapporto con una persona al di fuori della coppia. Che sia un tenebroso sconosciuto incontrato su una spiaggia, la vicina di casa dall'aria sexy o una situazione di gruppo, l'ambientazione è un territorio erotico proprio perché sconosciuto e dunque impossibile da prevedere, a differenza dell'esistenza di coppia, in cui sappiamo pregi e difetti dell'altro fin troppo bene. Condividere con il proprio partner la realizzazione di questa fantasia potrebbe comportare pesanti difficoltà e incrinare il rapporto di fiducia: non basta giurarsi eterno amore per affrontare un'esperienza così forte, insieme o da soli. Una coppia di vecchia data, molto libera e in grado di accettare e mettere da parte ogni gelosia potrebbe forse avere un'esperienza positiva al riguardo, ma certamente non è facile avere un rapporto del genere. Per assurdo potrebbe essere più facile per due amanti, abituati a condividere un nocciolo di storia comune a prescindere dal legame con altre persone. L'alternativa? Sogna con la mente, ma rifletti a lungo prima di rischiare il benessere della tua storia d'amore per un rapporto parallelo: potresti non avere la possibilità di tornare indietro.



3 Partner da guardare. Osservare la persona di sempre immersa in un rapporto sessuale che non prevede la nostra presenza può essere incredibilmente eccitante, soprattutto quando si visualizza mentalmente questa sensazione, oppure terribilmente schiacciante... nella realtà dei fatti. Credi davvero di essere pronto a vedere la persona con cui condividi la vita fra le braccia di qualcuno, mentre una bocca estranea percorre la sua pelle in ogni direzione? Di frequente accade che su noi stessi non si riesca a capire la percentuale di gelosia che invece investe quasi tutti nel momento in cui trasferiamo sull'altro una fantasia importante come questa. Osservare le reazioni emotive di una persona a cui siamo legate nel suo lasciarsi andare alla pienezza di un orgasmo può essere devastante. Più facile se la coppia è insieme ed è un soggetto esterno nel ruolo di chi guarda. Ma di questi tempi anche il ruolo del voyeur non è affatto facile, perché appartarsi in zone isolate può diventare pericoloso e trovare coppie d'accordo nell'accettare questo libero scambio di sguardi avviene in prevalenza in posti sicuri, non per strada.



4. Dominare o essere dominati? Esasperata da cinema e programmi televisivi, la violenza si infiltra fra i meccanismi di una storia d'amore come sabbia negli ingranaggi. La mistress, che nel gioco sessuale sadomaso è la dominatrice assoluta, conosce bene quanto le regole sia ben più profonde rispetto all'apparenza. Guinzagli intorno al collo, gocce di cera calda, tacchi a spillo sulla schiena costituiscono l'intreccio complesso di un sistema di ruoli che è tutt'altro che semplice umiliazione. In questo caso il dominato cerca e sceglie consapevolmente questo ruolo: di frequente si tratta di una dominazione che non ha a che vedere con il fare sesso, bensì con una situazione mentale che riguarda la libertà in senso più ampio. Una mistress può ordinare al dominato di lavare il pavimento in ginocchio, cucinare una frittata o leccare un paio di scarpe; spesso si tratta di rapporti prolungati nel tempo, attraverso una possessione che è prima di tutto celebrale. Insomma, decisamente un impegno non da tutti. Desideri rendere questa fantasia a portata di coppia? Cubetti di ghiaccio, manette con peluche e una piuma con cui solleticare possono portare un pizzico di pepe fra le lenzuola... con vivacità, ma con molto tatto e senza offendere l'altro.



5. Ogni volta che per te è no. La verità è che non esistono regole determinate, nel sesso come nell'esistenza di tutti i giorni. Diffida da chi crede di doverti convincere o cerca di coinvolgerti in qualcosa di cui non ti senti sicuro e comportati nello stesso modo nei confronti di chi vorresti rendere tuo complice ma senti riluttante. È importante coltivare il rispetto per noi stessi e gli altri. Il sesso è un momento di esplorazione, gioia, un viaggio nell'intimità. Non importa quanto la situazione possa o no risultare semplice: se il tuo istinto dice no è ora di fermarsi... e alimentare le tue fantasie senza nasconderle o censurarle, dedicando ad esse il piacere di un mondo interiore connesso al desiderio erotico.