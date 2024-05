Corruzione, ai domiciliari il presidente della Liguria Toti e l'imprenditore Spinelli | In carcere l'ad di Iren Signorini 

Spinelli ai domiciliari, Signorini in carcere

Ai domiciliari è finito anche l'imprenditore genovese Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa calcio e Livorno, mentre in carcere c'è l'ex presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren. Secondo l'inchiesta l'imprenditore avrebbe dato soldi a Toti per ottenere in cambio favori come la concessione a Spinelli per le aree del terminal Rinfuse.