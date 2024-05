Putin ordina esercitazioni nucleari al confine con l'Ucraina: "Risposta alle provocazioni dell'Occidente" | Ue: "Cremlino fermi azioni irresponsabili"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 804.

Putin ordina esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe vicino all'Ucraina e afferma: “È una risposta alle provocazioni dell'Occidente". L'Ue: "Il Cremlino fermi azioni irresponsabili". La Nato: "Mosca irresponsabile sul nucleare, siamo vigili". La Casa Bianca: "Da Putin retorica sconsiderata sul nucleare". Kuleba avverte: "L'Europa passi a un'economia di guerra. La Russia non si fermerà, è cruciale dar vita a uno spazio comune di difesa". Un bombardamento delle forze ucraine sulla regione russa di Belgorod ha provocato la morte di sei civili e il ferimento di un'altra trentina di persone. Le agenzie di intelligence europee, come rivelato dal Financial Times, hanno avvertito che la Russia sta preparando "violenti atti di sabotaggio in tutto il continente". Intanto, la Russia convoca l'ambasciatore francese a Mosca.