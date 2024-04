Usa, l'entourage di Trump smentisce: "Nessun piano per la pace in Ucraina"

La notizia riportata dal Washington Post

In più occasioni Trump aveva sostenuto di poter risolvere la guerra "entro 24", se fosse stato al potere prima dell'invasione russa. Secondo quanto riportato dal Washington Post p, l'idea del tycoon sarebbe quella di fare pressioni su Kiev affinché conceda al Cremlino alcuni territori. Il giorno prima il quotidiano, riferendosi ad anonimi interlocutori di Trump, aveva scritto che l'ex presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato in conversazioni private che sarebbe riuscito a porre fine alla guerra in Ucraina costringendo l'Ucraina a cedere alcuni territori. La proposta sarebbe quella di "spingere" l'Ucraina a consegnare la Crimea e il Donbass alla Russia. Secondo lui gli abitanti di alcune regioni dell'Ucraina accetterebbero di diventare parte della Federazione Russa. Un simile approccio, che sarebbe stato già discusso dall'ex presidente in meeting riservati con i propri consiglieri, rappresenterebbe un'inversione di marcia rispetto alla linea seguita finora all'amministrazione del presidente Joe Biden che ha sempre spinto per la riduzione dell’aggressione russa anche in virtù della fornitura di aiuti militari a Kiev.