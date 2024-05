Roberto Vannacci ad Alessandro Zan: "Lei come omosessuale non rappresenta la normalità"

A "Quarta Repubblica" la replica del deputato del Partito Democratico: "Parla come un nazista, dice cose gravissime"

"Lei come omosessuale non rappresenta la normalità". Così Roberto Vannacci si è rivolto ad Alessandro Zan nella puntata di lunedì 6 maggio di "Quarta Repubblica", ribadendo di fatto le posizioni espresse nel suo controverso libro "Il mondo al contrario".

"Ciò che sta dicendo non solo è un'offesa, ma sta totalmente fuori dalla Costituzione, sulla quale ha giurato come rappresentante dell'Esercito", replica il deputato del Partito Democratico, visibilmente contrariato.

"La normalità non è né migliore né peggiore, rappresenta solamente un risultato statistico. Non c'è nessuna differenza di dignità e di diritti tra chi è omosessuale e chi non lo è", continua il generale, spiegando meglio il proprio punto di vista.

Questa specifica non convince comunque Zan: "Sta parlando come un nazista, dicendo delle cose gravissime. Hitler diceva che gli omosessuali non sono normali".