Il generale Vannacci sospeso dall'impiego per 11 mesi per il libro

Il generale Roberto Vannacci è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi.

Lo rivelano fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro "Il mondo al contrario". Alla base della sospensione ci sono "la carenza di senso di responsabilità" legata alla vicenda che lo vede indagato per peculato e truffa ai danni dello Stato e anche, in riferimento all'inchiesta su istigazione a odio razziale, "possibili effetti emulativi". Il commento di Matteo Salvini: "Siamo al ridicolo".