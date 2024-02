Il generale Vannacci nel mirino della Procura militare per peculato e truffa

Il generale Roberto Vannacci finisce nel mirino della Procura militare per peculato e truffa.

L’ispezione ministeriale avrebbe evidenziato diverse "criticità e anomalie", in particolare per le indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene mai organizzate. La relazione, che è stata già trasmessa alla magistratura, mette sotto esame il periodo tra il 2021e il 2022 in cui Vannacci è stato a Mosca come addetto militare.