Vannacci: "Candidarmi con la Lega alle europee? Valuterò un'eventuale offerta"

Come si comporterebbe Roberto Vannacci di fronte all'offerta di una candidatura alle elezioni europee del 2024 da parte della Lega? "Per indole non chiudo le porte di fronte a nulla e non precludo nulla di ciò che riguarda il mio futuro.

Ora faccio il soldato, ma se questa opportunità si realizzasse davvero la prenderò in considerazione e la valuterò", ha affermato il generale. E ha aggiunto: "Da domani in poi tutte le strade sono possibili, non solo quella politica, dipende dalle condizioni e dalle situazioni".