"Striscia la Notizia", borseggiatrice beccata a rubare con un neonato in braccio

Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" torna in missione a Milano per cercare di mettere in guardia cittadini e turisti dai borseggi, sempre più numerosi in metropolitana e nelle vie del centro.

Dopo aver ricevuto parecchie segnalazioni, l’inviato del tg satirico individua, in zona corso Como, alcune vecchie conoscenze: due donne, di cui una con un neonato in braccio, che sono state più volte pizzicate dall'uomo e temporaneamente arrestate dalle forze dell’ordine.

Proprio per questo, Staffelli decide di uscire allo scoperto per impedirgli di commettere altri furti e chiedere conto della presenza del bambino, "costretto" ad accompagnarle durante i borseggi. In tutta risposta, le ladre bersagliano l’inviato con insulti, sputi, pietre, spazzatura e addirittura con il latte del biberon.