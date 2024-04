Roma, l'ex borseggiatrice mostra come rubava i soldi ai passeggeri della metropolitana 

Anche rubare non sarebbe un lavoro facile. Lo racconta un'ex borseggiatrice a "Dritto e Rovescio" che avrebbe deciso di mollare l'attività perché non sempre redditizia. "Spesso rubavo anche portafogli vuoti dove non c'erano soldi, ma solo documenti", spiega Elisabetta che a Roma mostra le diverse modalità di borseggio.

Tutti i luoghi pieni di turisti sarebbero ovviamente i migliori, quindi non solo la stazione Termini, ma anche i luoghi più frequentati della città. Elisabetta mostra come sottrarre un portafogli dallo zaino, ma anche come agire in coppia grazie a una complice che blocca qualche secondo il passeggero mentre lei gli sfila il portafoglio o il telefono dalla borsa. A piazza di Spagna l'ex borseggiatrice individua due possibili vittime, due anziani ben vestiti, e spiega all'inviato di Rete 4 che indossare lo zaino avanti, anziché sulle spalle, sarebbe un buon metodo per non farsi derubare.

"Gli anziani rimangono le vittime perfette, differentemente dai giovani che non usano contanti", spiega ancora Elisabetta che ormai si dichiara pentita e lontana da questo "lavoro". "È un reato e non è una cosa bella", conclude 'ex borseggiatrice.