Milano, le immagini dell'arresto in diretta di due borseggiatrici

Le due donne erano inseguite dall'inviato di "Striscia la notizia" Valerio Staffelli: "Fermate per furto due giorni prima"

Comincia così il racconto di Valerio Staffelli. L'inviato di "Striscia la notizia" è stato protagonista di un inseguimento a due borseggiatrici pizzicate in flagrante a rubare un telefonino in zona Gae Aulenti , a Milano.

"Conoscevamo le due donne: erano già state arrestate dopo un nostro servizio, ma dopo pochi giorni ci hanno segnalato che erano di nuovo in giro a rubare".

Nella puntata di mercoledì 10 aprile, il programma di Antonio Ricci ha mandato in onda le immagini esclusive dell’episodio: "Le abbiamo individuate in un’area verde sotto il Bosco Verticale e abbiamo assistito in diretta al furto di un cellulare a una giovane ragazza, con il trucco della cartina", racconta l'inviato della trasmissione di Canale 5.

Dopo aver raggiunto le ladre, una delle quali con un neonato, Staffelli e la troupe di Striscia hanno aiutato la vittima a recuperare la refurtiva. Poi l’intervento degli agenti, che hanno condotto in carcere le borseggiatrici arrestandole – di nuovo – per furto. Possibile che, però, nessuno intervenga, nemmeno gli assistenti sociali, per tutelare gli interessi del minore e delle donne sfruttate dalla criminalità organizzata?