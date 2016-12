Ritrovare il benessere fisico con la meditazione

07:00 - Sono sempre più gli studi che dimostrano la profonda connessione fra la nostra mente e il nostro corpo, e sono sempre più gli studi che, risonanza magnetica alla mano, dimostrano che meditare non influenza soltanto il nostro equilibrio mentale e il nostro umore ma anche il nostro benessere fisico.

Sappiamo con certezza che la meditazione migliora la nostra memoria, la nostra capacità di apprendere e la nostra percezione. Ma quali sono gli effetti sul corpo dei quali abbiamo prova scientifica?



La meditazione è rilassante

Non solo la meditazione è rilassante nel senso psicologico del termine ma anche in quello fisico. Il rilassamento che segue a una pratica giornaliera di meditazione aiuta a rallentare il metabolismo, diminuisce la pressione sanguigna e migliora la respirazione e la salute del cuore. In questo modo, la meditazione aiuta il corpo a riprendersi dopo momenti di stress e lo prepara ad affrontarne di nuovi. Per esempio, uno studio sull'American Journal of Hypertension ha dimostrato che meditare quindici minuti al giorno abbassa la pressione di qualche punto.



La meditazione aiuta il sistema immunitario

Molti studi connettono la meditazione a un sistema immunitario più efficiente. Gli anticorpi sono fondamentali per combattere virus e batteri e, probabilmente, anche per combattere patologie più gravi. Per ragioni ancora incerte, il nostro sistema immunitario è legato ai nostri pensieri, positivi o negativi: sappiamo, per esempio, che le persone felici si ammalano più raramente. La meditazione aiuta a migliorare i nostri responsi immunitari facendoci produrre più anticorpi. Un recente studio ha dimostrato che, dopo aver meditato giornalmente per otto settimane, 48 impiegati di un'azienda biotecnologica avevano livelli di anticorpi sostonzialmente più elevati dei loro colleghi nel gruppo di controllo.



La meditazione è un anti-infiammatorio naturale

Le infiammazioni possono essere molto pericolose perché possono causare problemi al cuore, artriti, asma e malattie della pelle come la psoriasi. Vari studi universitari dimostrano che il rilassamento della meditazione previene gli stati infiammatori e può anche avere effetti positivi sulle infiammazioni in corso.



La meditazione può risolvere i problemi d’infertilità

La sindrome premestruale, i problemi d’infertilità e persino l'allattamento possono essere migliorati quando le donne meditano. In uno studio, il 58% dei sintomi della sindrome premestruale si è attenuato dopo che le donne coinvolte hanno meditato. In un altro studio, il 34% delle donne coinvolte, tutte afflitte da infertilità dovuta ad ansia, depressione e affaticamento, alla fine è riuscita a rimanere incinta.