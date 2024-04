Dopo il ritiro di Pietro Fanelli il televoto è stato quindi annullato e verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Sms verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29.

Pietro e la querelle con il gruppo

Dopo una notte insonne, su Playa Coco il risveglio di Pietro era stato rallegrato da un comunicato: lo Spirito dell’Isola invitava il poeta a raggiungere i suoi compagni dopo aver vinto la prova. E una volta arrivato su Playa Espinada è stato accolto calorosamente dal gruppo. Pietro però ha confidato a Valentina di "non avere più la volontà e le energie necessarie per reintegrarsi con il resto del gruppo" e, proprio per questo, avrebbe voluto trascorrere le sue giornate da solo.