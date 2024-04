"Isola dei Famosi", c'è sintonia tra Pietro e Daniele

Dopo la seconda puntata dell'"Isola dei famosi", i naufraghi sono tornati a Playa Espinada.

Qui hanno iniziato a prendere confidenza, grazie all’aiuto degli ex non famosi, e hanno deciso di esplorare la spiaggia per scoprire i vari spazi. In qualità di Leader, Stoppa propone di fare una riunione per coordinare al meglio sia la sistemazione delle stuoie e della capanna, ma anche per dividere i compiti da svolgere nel corso della giornata. Intanto Pietro e Daniele decidono di scambiare due chiacchiere e confrontarsi sulla tematica dell’amore e del tradimento.