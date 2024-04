"Isola dei Famosi 2024", il racconto della seconda puntata

Dopo un breve riassunto delle dinamiche che si sono sviluppate sull'Isola nei primi giorni, Vladimir apre il collegamento con l'Honduras dove i quattro nominati sono già posizionati sul pontile della "salvacion". I due salvati dal pubblico resteranno all'asciutto, mentre gli altri due finiranno in acqua e poi si sfideranno in un duello.

La spiaggia dei non famosi ha visto nascere le prime tensioni dopo pochi giorni di convivenza. Colpa dell'atteggiamento un po' troppo lassista di Albina la contessa e di Pietro "Il poeta". Sull'atteggiamento di Pietro ci si divide anche in studio, con la Bruganelli che lo difende e Maltese che lo critica.

Il duello tra Luce e Artur per la salvezza

I due nominati meno votati dalla gente devono sfidarsi in una prova che è un grande classico dell'Isola: l'apnea. I due resistono oltre un minuto ma a 1:22 Luce non ce la fa più ed emerge. Artur è così salvo mentre Luce andrà direttamente in nomination per il prossimo televoto che decreterà il primo eliminato. E Vladimir specifica che quest'anno non ci sono seconde possibilità: chi viene eliminato se ne va per sempre.