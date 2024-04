Isola dei Famosi, Matilde Brandi e l'incontro da brividi nel bosco

Fotogallery - Le immagini di scena di "Green Is the New Black"

Le donne hanno deciso di fare una camminata esplorativa nei dintorni di Playa Coco, per cercare cibo e legna per il fuoco. "Siamo le Highlander dell'Hondars", aveva esordito Luce Caponegro ma ben presto è stata smentita. La compagna di avventura Matilde Brandi ha infatti gridato e se l'è data a gambe appena ha visto un serpente muoversi tra i rami. A mantenere i nervi saldi ci ha pensato Marina Suma, che ha cercato di riportare la calma e riprendere l'esplorazione. La bionda showgirl, però, non si è lasciata convincere e ha rinunciato alla missione per tornare sulla spiaggia. Mentre le donne esplorano i boschi, gli altri erano concentrati sull'accensione del fuoco. Dopo diversi tentativi, i naufraghi riescono a creare un filo di fumo e anche una prima debole fiammella che però non resiste a lungo. Nonostante la delusione, sono comunque contenti di aver trovato la strada giusta e sperano di potersi scaldare presto intorno al falò.

Contessa Alvina, la regina dei caminetti

Anche su Playa Espinada i quattro concorrenti non famosi tentano in tutti i modi di accendere il fuoco. A provarci è la contessa Alvina, che ha una grande esperienza grazie ai soggiorni negli chalet di lusso, aiutata dalla bella Khady: "Io sono la regina dei camini a casa. E la regina non riesce ad accendere un fuocherello qua...". Come spesso accade il poeta Pietro se ne sta senza fare nulla (atteggiamento che sta iniziando a dare sui nervi agli altri) e per questo la donna lo richiama subito all'ordine: "Basta relax, vieni a darci una mano". Il ragazzo però non la prende bene e ribatte: "Mi stavo godendo il mio momento in mare, ma il gruppo ha voluto la mia presenza in quanto uomo forte. Ho provato ad accendere il fuoco ma non ci sono riuscito, anche se si è creato un piccolo fumo".