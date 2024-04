"L'Isola dei Famosi 2024", Stoppa prova a riaccendere il fuoco dopo la penalizzazione

Nella quinta puntata de "L'Isola dei Famosi 2024" i naufraghi erano stati tutti puniti con lo spegnimento del fuoco dopo il caso del cibo rubato.

I giorni passano e la fame inizia a farsi sentire. E non potendo cuocere il riso, c’è chi si è rimboccato le maniche e si è avventurato tra gli scogli alla ricerca di frutti di mare. Ancora dispiaciuto per lo spegnimento, Stoppa ha deciso di darsi da fare per riaccendere il fuoco. E si dice preoccupato soprattutto perché non vorrebbe deludere le aspettative dei suoi compagni.