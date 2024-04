"L'Isola dei Famosi 2024", eliminata Maitè Yanes

Questa sera su Canale 5 quinto appuntamento con "L'Isola dei Famosi 2024".

A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci dovrà tornare in Italia? Nel corso della puntata Edoardo Franco e Aras Senol torneranno in gioco. I naufraghi dovranno confrontarsi in sfide che metteranno in pericolo la loro permanenza all’Isola.