"L'Isola dei Famosi 2024", Khady delusa da Valentina Vezzali: "Era una persona di cui mi fidavo"

Alcuni naufraghi avevano infranto il regolamento mangiando del cibo rubato alla troupe. Dopo un’indagine lo Spirito dell'Isola ha deciso di punire i colpevoli decurtando le loro porzioni di cibo. Khady ha ribadito che, oltre a lei e Pietro, ci sono stati altri concorrenti che hanno infranto il regolamento, ma non hanno avuto il coraggio di dire la verità. Il caso ha portato diversi strascichi nei rapporti tra i concorrenti. Khady si è scontrata con Samuel: il Leader aveva cercato di gestire le porzioni di cibo facendo di tutto pur di far rispettare le regole per evitare di ricevere ulteriori sanzioni, mentre la ragazza lo ha accusato di essere ipocrita, egoista e poco umano. Morale della favola lo Spirito dell’Isola ha deciso di penalizzare tutti, spegnendo il fuoco di Playa Espinada.

Lo sfogo di Khady

Khady si è sfogata con Sonny spiegando come per lei ci siano troppi ipocriti sulla playa: ha capito di aver sbagliato mangiando del cibo rubato, ma capisce il perchè sia stata messa alla gogna: “Odio davvero gli ipocriti”. Dalla sua Valentina Vezzali ha raccontato di essere dispiaciuta di aver nominato la ragazza, spiegando di ritenere fosse la cosa giusta da fare in quanto chi sbaglia deve pagare. “Mi dispiace averla nominata però credo che debba servire da lezione perchè non può passare che chi sbaglia se la passa liscia o chi manca di rispetto va avanti come se niente fosse. Questo non va affatto bene", ha detto l'ex schermitrice.