I benefici dell'olio d'oliva per la bellezza

MEDICINA NATURALE – Secondo le ultime ricerche effettuate da un team dell'Università di Roma La Sapienza l'olio d'oliva è un farmaco naturale contro il diabete. È ricco di vitamina A ed E, acido oleico per il 62%, acido linoleico per il 15% e acido stearico: oltre a combattere l'invecchiamento della pelle e far bene al sistema cardiocircolatorio, questo prezioso ingrediente contribuisce alla formazione del tessuto osseo e al processo di mielinizzazione del cervello, aiutando l'organismo a resistere contro le infezioni.



RICOSTITUENTE – Extravergine e ottenuto da spremitura a freddo: per sfruttare al massimo i benefici dell'olio d'oliva acquistalo direttamente dalle aziende locali diffuse sul territorio. I vantaggi? Prezzi più bassi per quantità più elevate e qualità. Fin dal tempo degli antichi egizi l'oro liquido nato dagli alberi che ricoprono i paesaggi del Mediterraneo ha costituito un rimedio efficace, in grado di risanare e aiutare la rigenerazione del tessuto epidermico.



ANTI AGE – Concentrato di vitamine, acidi grassi e minerali, l'olio d'oliva è un antiossidante naturale in grado di contrastare i radicali liberi e migliorare il processo d'invecchiamento. L'effetto visibile? Una pelle immediatamente più morbida, nutrita in profondità e giovane. Inoltre, l'olio naturale è adatto anche per bambini, neonati e tutti coloro hanno una pelle sensibile, perché ha un'azione antinfiammatoria. L'importante è utilizzare le giuste accortezze nell'utilizzo.



UNTO ADDIO – La consistenza untuosa è antipatica da percepire sulla pelle e rischia di macchiare i vestiti. Per evitare sfrutta l'effetto dell'acqua: l'olio penetra meglio sulla pelle bagnata. Puoi rendere più semplice e veloce l'operazione agendo quando sei ancora nella doccia: spegni il getto dell'acqua e versa nelle mani l'olio, aiutandoti con una spugnetta in modo da raggiungere anche i punti critici, come schiena e braccia. Tamponando con l'asciugamano in modo dolce, la pelle rimarrà idratata senza essere unta.



MASCHERA FAI DA TE – L'olio d'oliva costituisce un'eccellente base naturale per scrub e maschere rigeneranti. In una ciotola versa qualche cucchiaio d'olio, poi aggiungi sale fino e yogurt, altamente idratante: un impacco efficace e semplice per nutrire e illuminare il viso o il corpo. Se durante l'inverno il freddo crea escoriazioni e tagli dolorosi a livello dell'epidermide prepara una maschera nutritiva mescolando qualche cucchiaio d'olio e miele, dalle proprietà antibatteriche e cicatrizzanti: usa yogurt o latte per stemperare, poi spalma il composto sulla pelle umida, massaggia e sciacqua.



STRUCCANTE – Non hai lo struccante? Usa l'olio d'oliva, emolliente e naturalmente ricco di proprietà nutritive, senza conservanti. Versa qualche goccia di olio su un dischetto da massaggiare delicatamente su occhi e viso. Prima, però, ricordati di spruzzare sulla pelle un velo di acqua termale, il cotone scivolerà meglio, sciogliendo il trucco e le tracce di smog in un istante.



AROMATERAPIA – Aggiungendo il potere degli oli essenziali, potrai creare un olio da massaggio personalizzato, in grado di aiutare il drenaggio dei liquidi, avere un effetto anti age, tonificare e rilassare. Unito all'olio essenziale di lavanda, ottimo per guarire le cicatrici, o elicriso l'olio d'oliva aiuterà la rigenerazione delle pelle, curando i segni e prevenendo le smagliature. Agrumi per rivitalizzare, rosa e camomilla blu per l'umore o ylang ylang e Neroli per una notte speciale: bastano poche gocce da versare nell'olio d'oliva, da utilizzare come vettore. Conserva in flaconi scuri, al riparo dalla luce solare.