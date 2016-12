Gli antiossidanti naturali per dimagrire e combattere l'invecchiamento

CARICA VITALE - La frutta è una riserva di di antiossidanti, importanti per combattere combattere i radicali liberi e aiutare la disintossicazione dell'organismo. Tra i frutti sono da privilegiare melagrana, guava, mangostano, kiwi, ricchissimi di vitamine, sali minerali, flavonoidi e polifenoli. Mirtilli, lamponi, ribes, ciliegie e fragole svolgono invece un'azione antiossidante e proteggono i vasi sanguigni, migliorando la circolazione e attivando il microcircolo. Attenzione, però: è preferibile sbucciare e degustare la frutta al momento. Evita i prodotti già pronti e imbustati e prediligi le colture bio di provenienza locale: scegli le aziende della tua zona e leggi sempre con attenzione l'etichetta.



ANTIOSSIDANTI NATURALI - Frutta fresca, verdura e pesce contengono vitamina A, E e C, antocianine, carotenoidi, polifenoli, omega-3 e flavonoidi, fondamentali per combattere l'invecchiamento cellulare e aiutare le difese immunitarie favorendo la disintossicazione dagli accumuli di tossine. Broccoli, lievito di birra e patate sono ricchi di acido lipoico, presente anche nella carne rossa. Le crucifere, che comprendono cavoli, rape, cavoletti di Bruxelles e cavolfiore, aiutano il lavoro di fegato e reni grazie all'azione depurativa.



MERENDA SPRINT - Tieni in borsa un sacchetto di bacche di Goji: originarie dell'Asia, si tratta di piccole bacche rosse note da secoli come "frutti della longevità", ottime per superare la stanchezza e alzare i livelli di energia. Anche le bacche di Acai contrastano l'invecchiamento precoce e costituiscono una vera e propria riserva di antiossidanti, come sottolineato da diverse ricerche mediche.



CENA ENERGETICA - Pesce azzurro, sgombro, salmone, aringa, acciuga e pesce spada contengono grandi quantità di acidi grassi essenziali. Il ruolo degli Omega Tre, presenti anche nella frutta secca, non solo è importante per l'elasticità dei tessuti e i processi di rigenerazione cellulare, ma è direttamente coinvolto nella salute del cervello. Porta in tavola il pesce, insieme a verdure e frutta di stagione. Non sempre il pesce è sinonimo di prezzi alti: scegli le varietà locali facendo attenzione alla freschezza.



VERDURE PER STARE BENE - Peperoni, carote e pomodori, che presentano alte quantità di licopene, proteggono l'epidermide e favoriscono la rigenerazione dei tessuti. I condimenti da privilegiare? Come insegna la tradizione mediterranea olio extravergine d'oliva, aglio, limone, cipolla e prezzemolo: tutti ingredienti dal potere antiossidante, preziosi per l'organismo se consumati freschi. Evita salse, intingoli, cotture pesanti e impara a apprezzare il piacere di una cucina semplice e sana: cuore e arterie ti ringrazieranno, la pelle troverà nuova vitalità e il corpo un'energia mai sperimentata prima.