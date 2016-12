La dieta vegana per dimagrire e disintossicare l'organismo

STILE DI VITA - Il primo gruppo organizzato vegano nasce nel 1944 con la Vegan Society creata da Elsie Shrigley e Donald Watson, pioniere del veganesimo celebre per essersi dichiarato obiettore di coscienza durante la seconda guerra mondiale. La società desidera distinguersi dalle altre in quando dedicata a vegetariani non consumatori di latticini. Uno stile alimentare che riflette un modo di affrontare la vita: cruelty-free, etico, rispettoso e attento in ogni ambito dalle scelte alimentari al destino dell'ambiente.



BENEFICI - Nel 2009 l'Academy of Nutrition and Dietetics ha dichiarato che una dieta vegana ben bilanciata può essere adeguata dal punto di vista nutrizionale. Come dimostrato da numerosi studi una dieta eccessivamente ricca di grassi animali può aumentare il rischio di cancro. Nella nostra società sempre più spesso si assiste a un abuso di carne, formaggi e latte, ecco perché seguire per alcuni giorni un'alimentazione differente aiuterà a sgonfiarti, disintossicando l'organismo.



BUON GIORNO DETOX - Le prime ore della giornata possono trasformarsi in una vera e propria ricetta di benessere per l'organismo. Appena ti alzi spremi mezzo limone fresco in un bicchiere di acqua tiepida: un rimedio della nonna prezioso per il buon funzionamento dell'intestino. Prepara poi un piatto con frutta fresca di stagione per fare il pieno di vitamine e una tazza di tè verde per partire con energia. Prova anche l'avena, da utilizzare come ingrediente per il muesli e i biscotti, che grazie alla lisina aiuta la sintesi proteica.



PRANZO VEG - Quante volte se hai fretta finisci per prendere il solito panino con affettati e formaggio oppure l'ennesima mozzarella? Nella fretta di tutti i giorni finiamo spesso per consumare quantità altissime di prodotti derivanti da animali. Se a pranzo mangi fuori casa puoi scegliere un piatto a base di verdure grigliate o saltate, un'insalata mista da abbinare a pane integrale e cous cous oppure una pizza, per esempio la napoletana, senza mozzarella. In molti ristoranti oggi sono presenti menù veg che propongono pizze prodotte con farine integrali, senza glutine o di kamut. Cicoria, lattuga, rucola e valeriana depurano e rendono più vivace la solita insalata.



VOGLIA DI SNACK - Centrifugati e frullati, ricchi di vitamine e minerali, aiutano l'idratazione e contribuiscono all'effetto detox. Prova finocchio, altamente depurativo, carota, che aiuta il benessere della pelle, fragole, frutti di bosco e ananas, ottimi per la circolazione: un tuffo nel benessere per combattere con leggerezza il senso di fame tipico di metà pomeriggio. Tieni in borsa una manciata di noci, mandorle, nocciole e noci del Brasile ricche di acidi grassi e in grado di mantenere bassi i livelli di colesterolo.



COSA C'È PER CENA? - Il cuore della dieta mediterranea prevede un grande utilizzo di frutta e verdura, piatti a base di legumi e condimenti come l'olio d'oliva, ricco di antiossidanti. Attenzione a scegliere verdure prodotte senza pesticidi e oli di qualità come l'extravergine, andrà a beneficio della salute. Una zuppa di legumi, da servire con tante erbe aromatiche, è un piatto saziante e poco calorico, ottimo in ogni periodo dell'anno. D'estate prova a sperimentare versioni coloratissime e fredde come il gazpacho, originario dell'Andalusia, che si prepara con pomodori, peperoni, cumino, pane raffermo e cipolla.



USA LA FANTASIA - Sai che le lenticchie sono ottime anche in insalata? Aggiungi mezzo cetriolo, mezzo peperone oppure pomodori a cubetti ed ecco un piatto da conservare anche per la pausa pranzo del giorno dopo. Oltre a ricette dei tradizionali in cucina sperimenta la quinoa. Questa pianta, originaria del Sud America, è una buona fonte proteica, è inoltre ricca di vitamina E ed è ottima se fai sport, perché nutre senza appesantire.