Cinque ispirazioni corpo-mente se ti senti giù di tono

07:00 - Curare il benessere del corpo parte da regole semplici da vivere quotidianamente. Al posto di preparazioni untuose e pesanti, scegli cibi freschi da cuocere al vapore o consumare crudi: via libera a frutta e verdura ricche di acqua e sali minerali. Dare vita a ciò che smuove le tue passioni ti aiuterà a trovare una nuova forza e combattere la stanchezza attraverso l'entusiasmo.

1. Nutri la tua ispirazione. Fai in modo che questa affermazione positiva possa guidare le tue scelte di vita, giorno dopo giorno. Può sembrare banale, eppure questa semplice attitudine consente di ricaricare le forze con un'intensità tale da apportare benefici sia sul piano psicologico quanto a livello fisico.

Quando permettiamo a noi stessi di dare spazio anche a tutto ciò che non è immediatamente riconducibile a quello che dobbiamo fare, per senso del dovere, in famiglia o al lavoro lentamente le tensioni iniziano a sciogliersi e scopriamo una nuova leggerezza, data dal benessere di poterci occupare dei nostri interessi. Puoi dedicare alle tue passioni una pausa pranzo, alcune ore del tempo libero oppure le prime ore del mattino: persino svegliarsi presto avrà un sapore diverso se fatto per scelta, per ciò che amiamo.



2. Non sottovalutare l'importanza dei sali minerali. Le carenze di magnesio costituiscono una problematica più frequente di quanto non si possa pensare, in grado di influire sul tono dell'umore, sulle contratture e in alcuni casi sulla cervicale. Puoi far sciogliere un cucchiaino di magnesio puro in acqua, da assumere al mattino o durante la sera: il magnesio influisce sul benessere del sistema nervoso e rilassa le tensioni migliorando crampi, tachicardia, mal di testa e nervosismo. Anche il potassio svolge un ruolo fondamentale per combattere la stanchezza: puoi trovarlo nella frutta, in particolare albicocche e banane, frutta secca, legumi e cioccolato fondente.

3. Usa la musica per caricarti di energia positiva. Secondo diverse ricerche scientifiche ascoltare le canzoni preferite ha una conseguenza diretta sull'attività celebrale, favorisce la calma, oltre ad aumentare la resistenza alla fatica durante una sessione d'allenamento. Per un effetto energizzante scegli ritmi irregolari e suoni forti, ma soprattutto cerca di sperimentare quali atmosfere sonore sono capaci di svegliare la tua attenzione e farti sentire una carica vitale pronta a esplodere.



4. L'aromaterapia: come stabilito attraverso numerosi studi, possiede numerosi effetti benefici capaci di agire a un livello molto profondo, in forte connessione con le emozioni più segrete. L'olfatto, senso capace di riportarci a una memoria ancestrale, influenza lo stato emozionale ed è collegato alle reazioni più elementari del comportamento così come ad apprendimento e memoria. Con l'aiuto di un esperto scopri gli oli essenziali in grado di contribuire al tuo benessere quotidiano.

Le fragranze agli agrumi come arancio e bergamotto combattono la stanchezza, insieme a ginepro, eucalipto e rosmarino, che, secondo le ricerche, stimola il rinnovamento cellulare. Devi terminare un lavoro impegnativo ma ti senti assonnato? Massaggia le tempie con due gocce di olio essenziale di limone: ti sveglierà grazie al profumo intenso, favorendo la concentrazione.



5. La luce solare: aiuta la produzione di vitamina D, migliora la salute dell'epidermide e aiuta il corretto funzionamento del metabolismo. Fra gli effetti benefici del sole si riscontra lo stimolo alla produzione di serotonina, fondamentale per allontanare il rischio di stanchezza, depressione e disturbi dell'umore. Spesso accade di procrastinare le uscite all'aperto o la decisione di fare del moto a quando si avrà più tempo.

Attenzione a non cadere nel pericolo di continuare a rimandare senza far nulla per modificare la propria vita nella quotidianità di sempre. Proprio quando sai di avere di fronte a te una giornata impegnativa è importante uscire di casa anche soltanto 7 minuti prima: fai un piccolo giro prima di andare verso il parcheggio dove hai lasciato l'auto.

Se usi i mezzi scendi alla fermata prima rispetto al solito: costituirà un momento di autentica connessione con il tuo respiro, in grado di ossigenare corpo e mente. Sul luogo di lavoro e a casa spalanca le finestre, cura il ricambio d'aria delle stanze e respira a pieni polmoni l'aria fresca. Se aggiungi qualche minuto di stretching in poco tempo ti sentirai più tonica e vitale.