Alimentazione anti età: una dieta contro il tempo

07:00 - Comincia a tavola la battaglia anti età. Pelle che perde di elasticità, linee di espressione che si moltiplicano, capelli che si sfibrano, macchie cutanee che si infittiscono… sono solo alcuni dei segni dell’età che avanza. Eppure la freschezza della giovinezza può essere preservata assumendo i cibi giusti.

Un piano alimentare anti age deve:



- essere ricco di cibi antiossidanti capaci di minimizzare l’infiammazione e quindi rallentare l’invecchiamento;



- avere la giusta dose di proteine, fondamentali per muscoli, ossa, organi e pelle. Una loro carenza cronica contribuisce alla perdita di tonicità su tutto il corpo, che può manifestarsi anche con la comparsa di smagliature;



- contenere acidi grassi essenziali, come gli Omega 3, che assicurano benessere fisico e mentale. Contrariamente a quello che si pensa, le diete prive di lipidi procurano non pochi problemi salutari. È bene consumare grassi buoni, come i grassi saturi (ad esempio l’olio d’oliva), ed evitare quelli cattivi, come i grassi saturi (quelli di origine animale oppure idrogenati, cioè manipolati industrialmente). I lipidi buoni rappresentano una difesa antinfiammatoria e antiossidante fondamentale.



Entrando nello specifico, i principali alimenti anti age sono:



- Avocado, olio extra vergine di oliva, sarde, tonno e salmone

Gli acidi grassi presenti in questi alimenti, come gli Omega 3, oltre a prevenire le malattie cardiovascolari rallentano la comparsa dei maker dell’invecchiamento cutaneo, svolgendo così un’importante funzione per la bellezza della pelle.



- Frutti di bosco, melone, ortaggi a foglia verde, peperoni, pomodori e zucca

Contengono caroteni, dei potenti antiossidanti che svolgono un’azione molto importante: quella di proteggere le membrane cellulari, rendendole più forti e resistenti contro i radicali liberi. Inoltre, sono ricchi di vitamina C: una sua funzione molto importante è quella di mantenere in attività il collagene, che è la maggior proteina contenuta nell’organismo umano.



- Pollo, tacchino e zucca

Sono alimenti ricchi di proteine nobili (quelle animali), fonte di aminoacidi fondamentali per la vita.



- Succo d’uva

Studi scientifici dimostrano che i chicchi di questo frutto sono tra i più ricchi di polifenoli e resveratrolo, due importanti antiossidanti naturali che rallentano l’invecchiamento delle cellule, con un’azione antirughe completamente naturale.



- Nocciole e mandorle

Come tutta la frutta secca, contengono vitamina E, chiamata anche tocoferolo, la vitamina definita “anti-invecchiamento” per eccellenza, poiché ci aiuta a mantenere giovani i tessuti e in particolare la pelle, opponendosi alla formazione di rughe.