Omega 3: ecco le alternative per chi non ama il pesce

07:00 - Non ami il pesce e sei preoccupata di non coprire il tuo fabbisogno di Omega3? Niente paura: questi acidi grassi essenziali per il nostro organismo si trovano in diversi tipi di olio spremuti a freddo: di oliva, di semi di girasole, canapa, ma soprattutto lino. Quest’ultimo può essere consumato a crudo, perché è altamente digeribile. Dato che si deteriora molto in fretta, bisogna conservarlo in frigorifero e consumarlo entro un mese dall’apertura.

Gli altri elementi consigliati sono la frutta secca, in particolare le noci. Sono molto ricchi di Omega 3 anche i capperi e alcune erbe aromatiche di uso comune come l’origano e la mente, più altre meno note come il basilico rosso e la Salvia hispanica.



L’integrazione corretta per assicurarsi questi acidi grassi in giusta dose?

L’ideale è assumere quotidianamente un cucchiaio di semi di lino, mescolandolo al condimento abituale delle verdure, perché ha un sapore un po’ forte che non piace a tutti. Poi aggiungete alla vostra dieta 4 noci e una manciata di capperi. Altre due regole da rispettare? Insaporite regolarmente i vostri piatti con le erbe aromatiche e mescolate un cucchiaio di semi di lino alle insalate oppure al muesli della prima colazione.



A cosa servono gli Omega 3

Noti anche come acidi grassi polinsaturi, gli Omega 3 possono ridurre il rischio di malattie cardiache. I sintomi da carenza di Omega 3 sono affaticamento, scarsa memoria, secchezza della pelle, problemi di cuore, sbalzi di umore e depressione, colesterolo elevato e pressione alta.