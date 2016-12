Aceto di mele: i buoni motivi per iniziare ad usarlo

07:00 - L’aceto di mele è molto più che un condimento per le nostre insalate. In realtà è un vero e proprio alimento terapeutico: un naturale antiossidante, in cosmesi fa bene ai capelli, al viso e può essere utile per bruciare i grassi. Ricco di oligoelementi e sali minerali come potassio, calcio, fosforo, zolfo, fluoro e ferro si presta ad essere l'alleato ideale per ogni donna.

Pare che Ippocrate, il padre della medicina moderna, lo consigliasse più di 2000 anni fa ai suoi pazienti per alleviare alcuni disturbi e per disinfettare le ferite. Oggi, invece, è conosciuto per le sue proprietà astringenti rende la pelle più elastica e rimineralizza la chiome spente e rovinate.



PER UNA PELLE VELLUTATA - Per donare lucentezza alla pelle di tutto il corpo si possono scegliere due strade differenti. La prima, più veloce, consiste nel fare semplici spugnature: immergete la spugna in una miscela di acqua e aceto, passatela su tutto il corpo e lasciate assorbire senza asciugarvi con l'asciugamano. Quando potete dedicare un po' più di tempo a voi stesse, invece, preparate un bel bagno caldo a base di aceto: basta versare un bicchiere nella vasca da bagno e immergersi nella sua aroma calda e avvolgente. Questo bagno è adatto anche dopo un’eccessiva esposizione ai raggi solari. Allevia rossore e prurito.



PER CAPELLI PIU' FORTI - Due o tre cucchiai di aceto di mele durante l'ultimo risciacquo fanno diventare i capelli lucidi e facili da pettinare. Questo tipo di lavaggio è utile anche per combattere le doppie punte e i capelli che si spezzano. Oppure, puoi preparare una maschera antiforfora da applicare sempre dopo lo shampoo: realizzarla è davvero semplice. Basta prendere due cucchiaini di aceto di mele, due bicchieri di acqua, qualche fragola e qualche foglia di menta fresca. La maschera va stesa dopo aver fatto lo shampoo e va lasciata riposare circa dieci minuti.



AIUTA A PERDERE PERSO - L’aceto di mele stimola il metabolismo e al contempo abbassa i livelli di zuccheri nel sangue: di conseguenza, può aiutare a perdere peso. Due cucchiaini diluiti in un bicchiere d'acqua dieci minuti prima dei pasti aumenta il senso di sazietà e aiuta a mangiare di meno. Consumando questo aceto ogni giorno il corpo si mantiene giovane a lungo: le ossa si arricchiscono di calcio e i muscoli di potassio.