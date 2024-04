24 aprile 2024 18:30

Contributo dʼaccesso a Venezia, pronti segnaletica e info-point

Ultimi preparativi a Venezia in vista dell'esordio del contributo d'accesso alla città, il ticket da 5 euro che dovranno pagare alcune tipologie di turisti. La misura sarà in vigore inizialmente dal 25 aprile fino al 5 maggio per poi essere riproposta in altri periodi dell'anno in cui l'afflusso di persone in visita nel centro storico sarà particolarmente intenso.