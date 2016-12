Tutti gli usi del limone

Per pulire il ripiano della cucina e i taglieri - Per evitare di utilizzare sgrassatori molto aggressivi e nelle situazioni di emergenza, si può ripiegare sul succo di limone. Per esempio, il piano della cucina potrà essere pulito alla perfezione con succo di limone e sale. Così come i taglieri, spesso molto antipatici da detergere, potranno essere trattati con un limone tagliato a metà e passato su tutta la superficie.



Per cuocere il riso - Quando si decide di far bollire il riso, è frequente che quest'ultimo si attacchi alla pentola oppure che i chicchi restino appiccicati tra loro. Per evitare incrostazioni e pastoni improponibili, il limone corre in nostro soccorso. Il rimedio è molto semplice: basterà aggiungere all'acqua che bolle qualche goccia di succo di limone.



Per sgrassare il microonde - Pratico e davvero molto versatile, ormai il forno a microonde viene utilizzato anche per cucinare e non più solo per scongelare o riscaldare. Per questo motivo, si rende indispensabile una sua pulizia più frequente. Sgrassare il microonde non è così semplice, però. Il limone può aiutare in questa operazione unendosi a un altro super alleato della casa, ovvero l'aceto. Sarà sufficiente porre un bicchiere di acqua, succo di limone e aceto, all'interno del microonde per circa cinque minuti. Il vapore contribuirà a sciogliere le incrostazioni interne, rendendo così decisamente più facile la pulizia.



Per cuocere le uova sode - Si dice che un bravo chef si giudichi anche dall'uovo sodo...L'uovo perfetto, prima di tutto, non dovrebbe spaccarsi in cottura. Situazione che invece si presenta molto frequentemente a chiunque decida di prepararsi un paio di uova sode. Ma il segreto c'é e sta tutto nel limone. Infatti, per ottenere uova sode perfette, basterà strofinare il guscio con mezzo limone prima della bollitura. In tal modo, risulterà anche più agevole eliminare il guscio una volta a tavola.



Per tenere lontane le formiche - Accade di solito in primavera: la casa, anche la più pulita, viene invasa dalle formiche. Per evitare di utilizzare insetticidi velenosi e potenzialmente pericolosi, si può tentare la via della prevenzione. Un metodo della nonna, pare particolarmente efficace, consiste nel lavare i pavimenti con un mix di succo di limone e aceto. O, ancora, porre un po' di buccia di limone vicino alle fessure "incriminate".



Per togliere le macchie a secco - Se si macchia un capo delicato, la prima soluzione è portarlo a lavare a secco. In realtà, esiste anche un altro espediente a costo zero e che vale sicuramente la pena tentare. Si può, infatti, provare a smacchiare il tessuto strofinando sull'alone (immediatamente e non dopo giorni) una miscela di acqua e limone, in parti uguali. È un antico rimedio ma sembra sia miracoloso e a portata di dispensa.