Milano, 70mila euro ed eroina nella soppressata: due arresti

Due albanesi di 36 e 46 anni sono stati arrestati a Milano dalla polizia, che nel loro box ha trovato 5,2 chili di eroina.

Un paio di panetti di droga era stati ricoperti con soppressata calabrese e confezionati sottovuoto. Dopo aver scoperto l'eroina, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione dei due trovando banconote per 70mila euro: per entrambi sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.