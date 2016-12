1 TIGLIO – Noto fin dall'antichità, il profumo dolce del tiglio è un caldo abbraccio nelle notti insonni. Grazie alle proprietà calmanti concilia il sonno e combatte gli stati influenzali.



2 CAMOMILLA – Un infuso classico, ideale per adulti e bambini, ma non solo. La camomilla è preziosa anche sotto forma di olio essenziale: qualche goccia di camomilla blu nel bagnoschiuma o nel diffusore favorirà il relax assoluto.



3 MELISSA – Combatte l'irritabilità e concilia il sonno. La melissa calma la muscolatura, oltre a dare sollievo in caso di tensione e sindrome premestruale.



4 FOGLIE DI LAMPONE – L'infuso di foglie di lampone ha proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Consigliato per favorire il travaglio, è indicato anche nei casi di dismenorrea e menopausa: in grado di rilassare il sistema nervoso, il suo potere benefico è noto fin dall'antichità.



5 LAVANDA – Aggiungi i fiori di lavanda all'infuso o al pediluvio. Grazie alle proprietà rilassanti, l'olio essenziale di lavanda è un autentico toccasana contro mal di testa, dolori cervicali e contratture.



6 VALERIANA – Preziosa per la cura di crampi e sindrome dell'intestino irritabile, la valeriana è sedativa, contrasta l'ansia e favorisce il sonno. È possibile trovarla sotto forma di radice, tintura madre oppure estratto secco.



7 BIANCOSPINO – Il biancospino calma l'ansia e i momenti di agitazione. Agisce sul sistema nervoso e può aiutare chi soffre di ipertensione, producendo un miglioramento nei livelli di colesterolo.



8 SALVIA – Sai che l'olio essenziale di salvia aiuta a sognare? Puoi versarne qualche goccia in un brucia essenze o in un diffusore. Attenzione, però: è bene usare quantità minime e mai versarlo puro sulla pelle perché può essere tossico.



9 ARANCIO DOLCE – L'azione sedativa dei delicati fiori d'arancio dolce è indicata nei casi di insonnia, contro nervosismo e stress. Amato anche dai più piccoli, il suo profumo intenso solletica il buon umore e culla con dolcezza.



10 PASSIFLORA – Rilassa il sistema nervoso e calma gli attacchi d'ansia. La passiflora è indicata anche durante la menopausa e i momenti di intensa agitazione.