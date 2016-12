Cambio dell'ora legale: benefici ed effetti sulla salute

L' ora legale è stata introdotta in Italia nel 1916, durante la guerra, quando acquistare 60 minuti in più di luce a fine pomeriggio risultava strategico per la preparazione delle munizioni, tuttavia fino agli anni Sessanta è stata più volte soppressa. Quali sono i benefici ? Certamente l'aspetto vantaggioso considerato a partire dal 1966, momento da cui l'ora legale non è più stata messa in discussione, è soprattutto in termini di risparmio energetico . Tu ne avverti solo gli effetti negativi sulla salute? Ecco come affrontare al meglio il ritorno dell'ora legale .

ECO COSCIENZA – Grazie all'utilizzo dell'ora legale è possibile ridurre le emissioni di anidride carbonica e risparmiare energia elettrica, tuttavia il 50% degli italiani dichiara di provare un disagio, amplificato dai cambi di orario che si è costretti a affrontare ben due volte ogni anno. I principali disturbi? Riguardano sonno e umore.



FERMA L'ANSIA – Secondo un'indagine del Codacons, un bambino su due evidenzia disturbi del sonno in coincidenza con il cambio dell'ora. Le variazioni della luce possono influenzare il corpo e la mente in modo profondo, amplificando le sensazioni legate a stanchezza, irritabilità e ansia.



PICCOLE STRATEGIE – Sfrutta il week end in cui tornerà l'ora legale, in coincidenza con la Pasqua, per una terapia di puro benessere. Dedica tempo a te stessa e ascolta i tuoi bisogni, senza orologio! Riposarsi non significa solo assicurare all'organismo un numero sufficiente di ore di sonno, bensì fare ciò che ci dà piacere, in grado di rilassare mente e corpo. Uscire con gli amici, leggere, fare sport, pulire il giardino, organizzare una gita ti darà energia e gioia.



MUOVITI – Chi soffre di cardiopatie e ha problemi di obesità o insonnia sembra soffrirà maggiormente per l'arrivo dell'ora legale, problematica con effetti simili al jet lag dei viaggiatori. Fare attività fisica aiuta la produzione di serotonina e abbassa lo stress. Hai difficoltà a concentrarti? Usa gli oli essenziali di limone, rosmarino, mandarino o menta: bastano due gocce sulle tempie o sui polsi per svegliare la mente e sentirsi più attivi. In caso di insonnia puoi sfruttare integratori naturali come la melatonina, consigliata per un tempo limitato e non continuativo, da concordare con il suppporto del medico di fiducia.



PUNTA SUL CIBO – In primavera si riaffaccia il bisogno di depurare il corpo dalle tossine accumulate. Il week end del cambio dell'ora è un ottima occasione per fare pulizia dall'interno e sfruttare le proprietà degli alimenti capaci di darti energia. Colazione a base di tè verde, frutta fresca e avena, pranzo leggero con insalate, pesce azzurro o legumi caldi conditi con olio e aceto; per cena zuppa o vellutata di verdure. Una dieta sana ti permette di sopportare meglio la fatica, evitare i cali di zucchero e avere alti livelli di energia.



DOLCE SONNO – Concilia il riposo notturno con una tisana calda. Camomilla, melissa, tiglio e arancio dolce saranno un abbraccio profumato in grado di rilassare l'organismo. Nel diffusore o in un brucia essenze versa qualche goccia di olio essenziale di mirto e arancio dolce, oppure ylang ylang, Neroli, mandarino, in grado di calmare l'ansia e favorire il buon umore.