Gli errori che facciamo a causa della stanchezza

STOP! – La fatica mentale costituisce un'alterazione temporanea dell'efficienza funzionale mentale e fisica. Da che cosa può dipendere? È considerata uno dei rischi sul lavoro e appare condizionata dalla durata e intensità del carico di lavoro mentale. L'essere umano non è fatto per sopportare situazioni stressanti a lungo termine, ecco perché quando si protrae un periodo particolarmente impegnativo a livello fisico e mentale ci sentiamo scarichi: aumentano i sintomi di spossatezza, ma anche nervosismo e cali d'umore.



IMPARA A STACCARE – Secondo gli studi la soglia d'attenzione è di quarantacinque minuti. Stai studiando o affronti un lavoro pesante a livello mentale? Lunghe ore di immobilità alla scrivania non ti aiuteranno a raggiungere prima i tuoi obiettivi. Impara a concentrarti davvero (evitando le distrazioni!), ma inizia a concederti delle ricompense. Fare pausa permette di allontanare per un attimo la mente dal problema, migliora la produttività e ti aiuta a ideare risposte più creative, perché un eccesso di stanchezza porta a un impasse anche dal punto di vista mentale.



MOVIMENTO – Il contatto con la natura apporta un immediato beneficio: già dopo pochi minuti i valori del sangue mostrano un mutamento. Si abbassano i livelli di stress e il buon umore ha un'impennata, grazie all'influenza positiva della luce solare. Non puoi uscire? Spalanca la finestra e respira profondamente. L'aria fresca è una carezza per il corpo e per la mente.



ATTENZIONE – Quando la stanchezza ci assale è più facile fare errori… e farsi male! Anche i piccoli incidenti possono trasformarsi in qualcosa di più serio, perché abbiamo meno capacità di reazione. Evita di eliminare ore di sonno preziose. Nei periodi in cui si soffre d'insonnia, come durante i cambi di stagione, è importante seguire un'alimentazione naturale ricca di cereali integrali e povera di grassi, oltre a evitare l'uso di computer e tablet nelle ore serali. Vuoi conciliare il sonno? Due gocce di olio essenziale di lavanda e ylang ylang sul cuscino saranno una dolcissima buona notte.



LA DIETA AIUTA – Alte quantità di zucchero e grassi non danneggiano solo i denti, ma, come evidenziato da numerose ricerche mediche, influiscono negativamente sull'umore. Per combattere nervosismo, stanchezza cronica e cali d'attenzione fatti aiutare dalla natura e scegli la dieta giusta: via libera a zuppe gustose, legumi e frutta secca. Il rimedio della nonna confermato dalla scienza? Il sonnellino: entro i venti minuti costituisce un autentico toccasana in grado di ridarti positività, energia e buon umore.