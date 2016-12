Le idee per un weekend all'insegna del benessere

CHE FAI PER COLAZIONE? - Iniziare la giornata con calma deve diventare un must del weekend: non significa finire per oziare tutto il giorno sul divano, bensì imparare a dare di nuovo spazio al proprio ritmo interiore. Chiudi gli occhi e lasciati guidare da ciò che hai davvero voglia di fare: il corpo sa di cosa ha bisogno per ritrovare armonia e vitalità. Se non l'hai mai fatto prova a invitare gli amici per una colazione brunch: è meno stressante che preparare un pranzo e vi permetterà di condividere l'inizio della giornata fra chiacchiere, idee, profumo di caffé, buon cibo e quotidiani da leggere insieme.



UN TRENO... E VIA! - Il vero senso del viaggio è affacciarsi alla porta di casa ed esplorare il mondo intorno a noi con occhi nuovi. Esistono luoghi deliziosi a pochi passi da dove viviamo, eppure non ci prendiamo mai la briga di considerare queste gite come mete di viaggio. Prendi un treno locale verso un altro paese oppure raggiungi in auto un'area verde lontana dal traffico cittadino, sarà l'occasione per vedere un posto nuovo, visitare una mostra o giocare a fare il turista senza spendere troppo.



CUCINARE INSIEME - Con i bambini, il partner o gli amici: cucinare è un momento di condivisione in cui lasciarsi andare, chiacchierare, scambiarsi ricette e persino preparare i pasti per la settimana. Cosa ne dici di organizzare un pomeriggio culinario tutti insieme? Cucinare in anticipo porzioni da congelare per quando non si ha tempo di stare ai fornelli è un'ottima idea, farlo con gli amici è più divertente. Potrete così passare qualche ora in allegria e al tempo stesso aiutare la vostra organizzazione domestica, in più, a fine giornata, avrete a disposizione un happy hour home made da condire con tante chiacchiere.



ANTISTRESS A PIEDI NUDI - Come dimostrato da diverse ricerche scientifiche, stare a contatto con la natura abbassa i livelli di stress e aiuta la produzione di serotonina. Vivendo in città si tende a perdere il rapporto di vicinanza con la terra: recuperare questo legame ti aiuterà a tornare in contatto con il tuo silenzio interiore e a riscoprire un senso di pace. Sfrutta un giorno libero per scoprire una zona naturale del territorio in cui vivi. Hai poco tempo? Esplora gli spazi pubblici: un semplice parco cittadino può riservare incredibili sorprese quando ci si concede di stare a piedi nudi con una rivista tra le mani oppure vagare in relax fra gli alberi senza alcuna meta.



UN TUFFO NEL BENESSERE - Spogliarsi degli abiti e lasciare l'orologio nell'armadietto è già una conquista, se a questo si aggiungono i benefici di sauna e hammam le terme acquistano la meraviglia di un'autentica fuga dalla realtà. La cromoterapia e un'atmosfera ricca di aromi aiuteranno l'organismo a eliminare le tossine e ritrovare vitalità, favorendo lo sviluppo di un'epidermide pura e luminosa. Passare un pomeriggio da soli, immersi nel silenzio, oppure con gli amici e il partner fra massaggi e giochi d'acqua ti darà la carica per una settimana vincente.