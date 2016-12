Dormire meglio: come godersi il sonno del sabato

Una ricerca scientifica svela come il sabato sia il giorno preferito per il relax . L'indagine non stupisce del tutto: se alla domenica segue infatti il lunedì, dopo il sabato ci attende invece un giorno festivo con conseguenze positive per l'umore e in termini di appagamento. Attenzione, però: l'abitudine di correre per tutta la settimana rischia di far arrivare al weekend con disturbi fastidiosi, come mal di testa e tendenza ad ammalarsi. Questo perché è necessario rispettare i bisogni del corpo e imparare a gustare il relax poco a poco.

La ricerca - L'applicazione per smartphone Sleep Cycle ha diffuso pubblicamente le abitudini legate al sonno di 941.300 persone provenienti da quarantasette diversi Paesi del mondo. I dati statistici sono stati ottenuti analizzando il comportamento di utenti del web con un'età compresa tra diciotto e cinquantacinque anni, grazie all'utilizzo dell'app, che è stata monitorata dal primo giugno 2014 al 31 marzo 2015. Dalla ricerca è emerso che nel 90% dei casi il sabato è il giorno in cui ci si sveglia più tardi, si indugia a letto e ci si alza con l'umore più alto.



Il giorno peggiore - Secondo i dati raccolti, la notte in cui si dorme peggio è quella di domenica, anche se per gli americani il giorno più odiato è il martedì mattina. In Corea la domenica notte si dorme, in media, appena cinque ore e cinquantatré minuti: abitudine sbagliata perché chi sacrifica al divertimento ore preziose per il riposo rischia di iniziare la settimana con problemi di stanchezza e irascibilità. Decisamente meglio la condizione del popolo italiano, che in media si addormenta a mezzanotte e 35 minuti e punta la sveglia alle 7:52.



Come vivere il relax - Correre per tutta la settimana e seguire una routine eccessivamente piena, senza un attimo di pausa, ha ripercussioni negative sul benessere dell'organismo. Durante la settimana impara a prendere momenti per te, anche brevi. Inizia con 15 minuti: un quarto d'ora per leggere, passeggiare, meditare o semplicemente stare disteso sul divano ti aiuterà a recuperare il contatto con te stesso a livello fisico e psicologico. Attività come nuoto, ballo e jogging hanno un effetto antistress, combattono l'ansia e aiutano a restare in forma. Cosa ne dici di ritagliarti un'ora per lo sport almeno due volte alla settimana?



Ascolta il corpo - A causa dei ritmi frenetici risultano sempre più frequenti episodi di mal di testa: la cosiddetta emicrania da weekend. Le difese immunitarie, inoltre, possono abbassarsi con il rischio che l'organismo diventi facile preda di malanni e disturbi. Per combattere il mal di testa pratica in modo regolare attività fisica di tipo aerobico e usa qualche goccia di olio essenziale di lavanda da massaggiare su nuca e spalle. Evita l'uso eccessivo di computer e smartphone durante il fine settimana, non abusare di alcolici e medicinali, elimina dal vocabolario pigrizia e sedentarietà. La buona cucina, preparata con alimenti sani e passione, insieme alla capacità di stare in movimento aiutano a ritrovare l'armonia e il buon umore.



Idee per sorridere - Impara ad ascoltare i messaggi che provengono dall'organismo e dare al corpo il giusto relax: il riposo non ha solo a che fare con un certo numero di ore di sonno, ma rientra in un concetto di benessere più ampio. Quanti ti senti stanco cogli l'occasione per fermarti. Evita di riempire il weekend di impegni, lasciati guidare da ciò che ti dà ispirazione e sperimenta nuovi hobby in grado di aggiungere creatività e fantasia al fine settimana. Buone letture, film, un pomeriggio all'aria aperta o alla scoperta di una città vicina sono solo alcuni degli stimoli che potranno accendere di entusiasmo la tua giornata.