Le proprietà rilassanti dell'aromaterapia

1 ROSA – È uno degli oli essenziali più costosi, perché occorrono tonnellate di petali per poterlo estrarre. Versane qualche goccia in un olio naturale vettore: ottimi l'olio di lino, riso o avocado, ricchi di antiossidanti e leggeri, adatti al viso. Avrai un olio speciale con cui massaggiare la pelle dall'effetto antirughe e antistress.



2 SANDALO – Perfetto se ami le suggestioni esotiche e la magia dei luoghi lontani. Il sandalo è uno dei profumi più antichi in India, noto come afrodisiaco. Lo trovi anche nei bastoncini d'incenso, da accendere quando desideri creare un'atmosfera di calma.



3 ARANCIO – L'olio essenziale d'arancio è fra le essenze più amate dei bambini. Rilassa e risveglia il buon umore, un motivo in più per versarne due gocce in un detergente neutro: la giornata partirà con più carica.



4 CEDRO – Ansia e agitazione? Alcuni studi hanno evidenziato che l'olio essenziale di cedro calma e ha un effetto antidepressivo. Se stai affrontando un periodo problematico o un traguardo importante tienilo in borsa: nei momenti di stress versane qualche goccia su un fazzoletto e aspira il suo profumo, ti darà forza.



5 CAMOMILLA BLU – Rispetto alla varietà comune, la camomilla blu presenta un alto contenuto di camazulene, che ne determina le proprietà antinfiammatorie. Sedativo, rilassante e incredibilmente avvolgente può essere utilizzato insieme alla lavanda o il mandarino per un bagno caldo prima della buona notte.



6 YLANG YLANG – Rilassa il sistema nervoso e calma gli stati d'ansia. Versa qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang nel diffusore per aromi e la casa: favorirà l'armonia fra le pareti domestiche infondendo all'ambiente un senso di pace profonda.



7 LAVANDA – Se a fine giornata ti ritrovi con i muscoli tesi e i dolori cervicali, la lavanda è il rimedio per te. Versa da 2 a 5 gocce di olio essenziale per 10 ml di olio vettore, poi massaggia le spalle e il collo. Per sciogliere le tensioni aggiungi dieci minuti di stretching, aiuterà il corpo a raggiungere un stato di rilassamento profondo.



8 MIRTO – Prezioso per i problemi dell'apparato respiratorio, il mirto aiuta a combattere i periodi di stress. Usalo per un massaggio: aiuta a depurare e donna sollievo alla pelle infiammata.



9 VANIGLIA – Secondo gli studi il profumo dolce della vaniglia può contrastare gli attacchi di fame nervosa. Il suo aroma intenso stimola ad abbandonarsi ai sensi: massaggia i polsi con due gocce di olio essenziale, calmerà l'ansia.



10 NEROLI – Vivi una situazione di intensa stanchezza mentale, confusione e paura? Neroli contribuisce a riequilibrare il sistema nervoso, è indicato per chi soffre di tachicardia e insonnia, calma la mente e dona sollievo ai disturbi dell'apparato digerente di natura psicosomatica. Usalo per un massaggio alla pancia: l'olio essenziale libera il corpo dalla tensione nervosa e rilassa la mente, riportando il buon umore.