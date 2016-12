3 di 7 Corbis

Gli oli essenziali che fanno bene al sesso

GINEPRO – Noto per contrastare la stasi venosa e migliorare la circolazione, l'olio essenziale di ginepro possiede l'aroma intenso dei boschi e della natura selvaggia: aiuta contro il mal di testa, scioglie le tensioni a livello muscolare e possiede un'azione antisettica benefica per le vie urinarie. Per un incontro ad alta tensione versane qualche goccia in un bagnoschiuma neutro e invita il partner sotto la doccia: insaponarsi a vicenda sarà il preludio della passione.