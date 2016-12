Dieci motivi per andare in bicicletta

1 IN FORMA – Andare in bicicletta aiuta a mantenersi in forma ed è perfetto per chi inizia una dieta, perché pedalando bruciamo calorie senza pesare sulle articolazioni. Un consiglio: non dimenticare di regolare il sellino di modo che la gamba possa distendersi effettuando il movimento corretto.



2 GREEN – Sono tantissimi gli appassionati che utilizzano la bici per le piccole commissioni. Pedalare è green e fa bene all'ambiente. Cogli l'occasione delle giornate di sole per organizzare una piccola gita e trascinare tutta la famiglia nel verde, con un cesto da picnic pieno di cose buone e tanti giochi.



3 CUORE – La bicicletta aiuta a rafforzare il sistema cardiocircolatorio. Grazie a questo sport di resistenza possiamo prevenire i danni dell'invecchiamento allenando il cuore e aumentare la ventilazione polmonare.



4 FATICA – Secondo un'indagine effettuata presso l'Università della Georgia chi va in bici almeno tre volte alla settimana migliora del 20% la resistenza alla fatica e vede diminuire del 64% i sintomi legati all'affaticamento.



5 FELICITÀ – Uno studio effettuato dalla Harvard Medical School su pazienti depressi ha dimostrato che andare in bicicletta costituisce una vera e propria terapia del buon umore, in grado di abbassare lo stress e aumentare la vitalità.



6 GAMBE LEGGERE – Pedalare costituisce un'ottimo esercizio fisico, gratuito e praticabile in ogni stagione. L'ideale per combattere i sintomi di insufficienza venosa e aiutare una buona circolazione.



7 MEDICINA NATURALE – Il cuore diventa più forte, si abbassa la pressione sanguigna, le pelle si rivitalizza: come emerge dalle ricerche andare in bicicletta regolarmente aiuta a prevenire infarto, diabete e ictus.



8 RASSODANTE – Gambe e glutei al top con la bicicletta, che può essere utilizzata come un esercizio quotidiano, utile per rafforzare i muscoli e rieducare la schiena a una postura corretta.



9 ARMONIA – Pedalando lasciamo andare le preoccupazioni, si abbassa il livello di ansia e la mente diventa leggera, come la brezza del vento che accarezza i capelli. Un modo per percorrere il mondo con lentezza e liberarci delle pressioni che ci agitano. In bici diventiamo più spensierate e ci sentiamo libere.



10 OTTIMISMO – Secondo recenti ricerche i ciclisti dimostrano di essere particolarmente resilienti. La resilienza è la capacità che ci permette di superare le difficoltà della vita con positività: fra salite e discese in bici impariamo a non darci per vinti, resistere alla fatica, tenere duro. Un vero e proprio allenamento alla vita.