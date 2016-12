FRUTTA SECCA - La frutta secca è ricca in Omega Tre, consumala in piccole quantità come snack salutare

COLAZIONE DA REGINA – Punta sulla frutta. All'inizio della giornata è strategica perché aiuta a reidratare l'organismo dopo la perdita notturna di sali minerali e sveglia la mente grazie al potere delle vitamine. A colazione alterna il solito croissant con il pane, meglio se integrale, privo di grassi e sano, da assaporare con qualche goccia di miele, una marmellata fatta in casa oppure pomodoro fresco e un filo di olio, la colazione di un tempo. Semplice e nutriente.



I TUOI BISOGNI – Ami il caffè? L'importante è evitare l'abuso e non berlo mai a digiuno: meglio accompagnare l'espresso con un crostino, yogurt o pane con la marmellata. Ricco di bioflavonoidi e antiossidanti, il caffè stimola la corteccia celebrale e la diuresi. Impara a variare la tua dieta quotidiana, senza imposizioni ma con il piacere di scoprire nuovi sapori. Il segreto è trasformare l'affermazione “Oggi devo mangiare questo” in “Posso assaggiare qualcosa di diverso e sperimentare una nuova abitudine”.



CON MODERAZIONE – L'alimentazione occidentale è caratterizzata da un alto consumo di carne. Se i nostri nonni e bisnonni lavoravano duramente nei campi, oggi stiamo seduti alla scrivania per un numero considerevole di ore. La dieta in uso fino a cinquant'anni fa era pressoché vegetariana: il rito del maiale si consumava una volta all'anno e nel resto del tempo un pezzo di carne nella zuppa costituiva il lusso dei giorni di festa. Ecco perché ridurre le porzioni e puntare sulla riscoperta di una cucina semplice, basata prevalentemente sul consumo di vegetali, può aiutare il benessere giorno dopo giorno.



QUESTIONE DI UMORE – Inizia la giornata con una tazza di tè verde, ricco di antiossidanti e in grado di contribuire alla corretta idratazione dell'organismo. Frullati e centrifugati, insieme alle macedonie di frutta fresca, costituiscono uno snack salutare e rinfrescante, con cui gratificare la tua voglia di bontà. Secondo le ricerche mangiare frutta e verdura stimola le endorfine e ha effetti positivi sul buon umore. Combina questi alimenti con un quadretto di cioccolato fondente, yogurt e frutta secca: mangiare ingredienti sani e naturali, privi di conservanti e poco manipolati andrà a beneficio della tua salute.... e della tua vitalità!



IL MENÙ – A pranzo hai poco tempo? Punta sulla semplicità: cereali integrali conditi con olio extravergine, erbe aromatiche e semi di papavero. In alternativa il pesce azzurro, tante verdure di stagione e un'insalata fresca da condire con pezzi di mela, avocado o mandorle. Per cena è possibile optare per un piatto a base di salmone grigliato o cotto al forno con succo di pompelmo, zuppe da gustare calde o fredde, insieme al piacere delle verdure di stagione, con l'aggiunta degli aromi coltivati direttamente sul davanzale di casa. Buon appetito!