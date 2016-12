Dieci cibi che fanno bene alla tua pelle

1. Miele – Antibatterico e antibiotico naturale, il miele ripara la pelle, nutrendo e aiutando la guarigione di tagli. Usalo al posto di marmellate e zucchero, l'organismo ne trarrà beneficio. Ricorda che è ottimo anche come maschera per l'epidermide.



2. Pesce azzurro – Grazie agli Omega Tre il pesce è un concentrato di nutrienti essenziali per l'organismo. Scegli la cottura al vapore e aggiungi tanti aromi per un pasto amico della pelle oltre che della linea.



3. Yogurt – Aiuta la buona funzionalità dell'intestino e contribuisce a disintossicare l'organismo mantenendo luminosa l'epidermide: perfetta la coppetta di yogurt a colazione o per merenda, con l'aggiunta di frutta fresca o un cucchiaio di miele.



4. Frutta secca – Mandorle, noci e nocciole sono ricche di Omega Tre e Omega Sei: una vera e propria ricetta antietà in grado di favorire la compattezza cutanea e l'elasticità della pelle. Portane una manciata in borsa per uno snack salutare.



5. Carne rossa – Quando si devono perdere molti chili, il rischio smagliature è in agguato: chi mangia carne rossa può però essere favorito, perché l'alta quantità di ferro e proteine in essa contenute è in grado di favorire la sintesi di collagene ed elastina. Naturalmente è essenziale scegliere carne di qualità, origine controllata e in dosi moderate.



6. Acqua – Bere è un gesto di salute e bellezza, in grado di pulire e disintossicare l'organismo. Inizia con un bicchiere d'acqua tiepida la mattina a digiuno: tenere in borsa una bottiglietta d'acqua ti aiuterà a bere più spesso.



7. Cereali integrali – Avena, orzo, farro, riso integrale sono ricchi di sali minerali e vitamina E, essenziale per la bellezza dell'epidermide. Attenzione però alla dicitura "integrale" perché non sempre è sinonimo di un prodotto di qualità: meglio leggere con attenzione l'etichetta concentrandosi su metodi di coltivazione e ingredienti.



8. Avocado – L'avocado, ottimo anche nell'insalata e abbinato a un secondo, è ricco di grassi e antiossidanti: un prezioso aiuto dalla natura per una pelle sempre giovane. Gioca a combinare la frutta al contorno: da provare l'insalata di lattuga, carote, noci e mela, un concentrato di nutrienti per l'epidermide.



9. Tè verde – A colazione alterna il latte al tè, più digeribile e ottimo per disintossicare. Durante la giornata via libera a tisane a base di carciofo, finocchio, verbena, lavanda, rosa canina. Effetto detox garantito.



10.Frutta e verdura – A metà pomeriggio la fame si fa sentire? Sfrutta il potere dei vegetali: frutta fresca a pezzi insieme a qualche mandorla o uno yogurt, frullato oppure un centrifugato saranno una carica di vitamine e sali minerali, in grado di saziare e rendere più luminosa la tua pelle.