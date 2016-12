Dieci cose che si imparano a quarant'anni

1 AMARSI DI PIÙ – Qualche ruga in più, espressione delle gioie e dei dolori vissuti, e la consapevolezza della propria esperienza. La scienza conferma: a quarant'anni siamo più felici che a venti. Ci sentiamo più forti, con meno tabù e… più grintose! Anche a letto. Fra le lenzuola dopo gli anta si abbassa il senso di vergogna e ci si scopre più determinate nella ricerca del proprio piacere.



2 GUARDARE AVANTI – Essere focalizzate sul passato non permette di incontrare nuove svolte. Il segreto per cambiare la nostra vita è farlo adesso, non importa quali giustificazioni ci siamo date fino a oggi. Cogli gli spunti del presente, dai ascolto al tuo intuito e agisci. Osa!



3 COCCOLATI – Impara a prenderti cura dei tuoi bisogni con dolcezza. Gli altri possono aiutarci, o portarci a fondo, ma una cosa è certa: quello che provi e di cui hai bisogno lo sai solo tu. Può far paura e al tempo stesso costituisce un 'autentica liberazione. La responsabilità della vita è una tua scelta, gli altri non c'entrano.



4 DIETA? NO GRAZIE – Dopo averne provate mille possiamo affermarlo: l'effetto yo-yo delle diete aumenta solo le smagliature e... la frustrazione. L'unico modo intelligente per mantenere il peso ideale è scegliere un'alimentazione in grado di farti sentire vitale, autenticamente soddisfatta e in una relazione di gioia con il cibo. Smettiamo di pensare in termini di dieta e iniziamo a scegliere ciò che ci nutre con amore.



5 MUOVITI! – Lo sport non inizia quando varchiamo la soglia della palestra: è uno stile di vita. Nuotare, ballare (anche fra le pareti di casa) andare in bicicletta o scoprire nuovi sport rende attiva la giornata e dà una scossa al metabolismo, combattendo ansia e invecchiamento precoce.



6 BENESSERE AUTENTICO – Eliminare le distrazioni inutili è il primo passo per guadagnare il valore più prezioso per la qualità della vita: il tuo tempo. No alle persone che emanano negatività, raccontano pettegolezzi e alimentano maldicenze. In famiglia, al lavoro e fra gli amici iniziamo a avere il coraggio di aprire la porta solo a chi è capace di creare un'atmosfera positiva ed è capace di farci sentire autenticamente bene.



7 COME LAVORI? – Lavorare tanto non sempre significa lavorare bene. Punta sulle strategie che ti consentono di risparmiare tempo e migliora i tuoi risultati. Sì al corso di formazione che rimandi da tanto, per aggiornare le tue competenze, nutrire la curiosità coltivando nuove risorse, e guadagnare più grinta.



8 IL PRINCIPE AZZURRO – Quando lo cerchiamo, sembra non arrivare mai. Al contrario, quando ci sentiamo pronte a farne a meno, improvvisamente compare sulla nostra strada. Succede perché ti senti finalmente bene. Solo nel momento in cui non è più un modo per riempire la solitudine o il bisogno di affermarsi, l'amore accade.



9 EVVIVA IL PIACERE – Quanti danni ha creato il senso del dovere? Devi essere una brava bambina, finire tutto quello che c'è nel piatto, non creare problemi: ce lo hanno ripetuto fin da piccole. Liberati da questo peso. Trasforma il tuo vocabolario da “devo” a “voglio”. Scegli ciò che ti fa vibrare, affronta la vita con entusiasmo e amore.



10 TANTA PAZIENZA – La gabbia dei ruoli ci imprigiona in un cliché e rende più grigia la quotidianità. Se c'è una cosa che negli anni abbiamo imparato è la pazienza: usala per attuare i cambiamenti che desideri e per migliorare la comunicazione di coppia. La felicità è adesso: una scelta. Un modo per affrontare la vita.