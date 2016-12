Voglia di cambiare? Dieci cose da fare per una nuova immagine di te

TAGLIA! – Le ciocche di capelli tagliati hanno un valore "altro" che risale all'antichità, erano presenti per esempio nel culto delle reliquie dei santi, perché i capelli rappresentano le qualità vitali e spirituali della persona. Ecco perché dal punto di vista psicologico spesso un nuovo taglio è associato a un momento di rinnovamento e rinascita. Fatti consigliare dalla persona giusta.



LUCE AL VISO – Il taglio giusto di capelli va scelto in base al viso: aiuta a valorizzare la bellezza, unica, che ognuno di noi possiede. Inoltre fa bene all'autostima! Regalati una seduta da un truccatore. Scoprire i piccoli segreti del make up ti darà modo di scoprire come accendere il tuo fascino.



COMBATTI – Stanchezza, ritmi eccessivi di lavoro e l'ozio che ti prende nei pochi momenti liberi non aiutano il benessere. Non arrenderti! Sfrutta la tecnologia per migliorare la qualità della tua vita. Robot da cucina, macchine per il pane e vaporiera ti aiutano a preparare pasti più sani e risparmiare tempo. Un bel vantaggio per la linea… e lo stress!



FATTI BELLA – Recenti ricerche mediche hanno dimostrato che l'abitudine a mangiare frutta e verdura contribuisce al buon umore. Il motivo? Grazie alle vitamine e i sali minerali si combatte la stanchezza, i livelli di energia sono più alti e la pelle diventa immediatamente luminosa e pura. Il benessere nasce da dentro. Più tè, tisane e alimenti freschi, meno zucchero e cibi già pronti.



RIPOSATI – Regalati il bene che nella nostra società ha sempre più valore: il tempo. Dormire un numero di ore sufficiente, avere momenti liberi per un hobby, riposarsi con un libro o chiacchierando con le amiche contribuisce a uno star bene autentico, nel corpo e nella mente.



DIVERTITI – Impara a seguire ciò che ti incuriosisce e ti dà piacere. Scegliere uno sport per senso del dovere non è il modo giusto per praticare attività fisica: via libera a quello che ti diverte, dal parapendio alle danze tradizionali. Cimentarsi in nuove attività ti farà sentire più forte, vincente e piena di energia.



ELIMINA – Fai le pulizie di casa… psicologiche. Rinnovare gli spazi in cui ci muoviamo aiuta a far pulizia dentro di sé. Elimina gli oggetti legati a ricordi pesanti. Tieni vicino a te ciò che senti come positivo e in grado di aumentare il tuo entusiasmo. Via dall'armadio i vestiti che non metti da anni o che ti rendono goffa: inizia a rifarti il guardaroba con pochi capi, scelti con attenzione.



SCRIVI – Usa un quaderno come diario di viaggio dove registrare le giornate e i tuoi miglioramenti. No agli obiettivi esagerati: aumentano la frustrazione e abbattono l'entusiasmo. Scrivi una lista con i cambiamenti che desideri nella tua vita e analizza con obiettività gli ostacoli che non ti hanno permesso di realizzarli fino a ora. Diventare più consapevole ti aiuterà a migliorare la vita.



PENSA IN MODO DIFFERENTE – Non si tratta di diventare una persona diversa da un giorno all'altro, ma riscoprire la bellezza che è in te. Inizia a introdurre piccole modifiche alla routine quotidiana, registrale e impara a scegliere ciò che ti consente di apprezzare di più la persona che sei.



CAMMINA – Passeggiare almeno venti minuti ogni giorno combatte l'invecchiamento e aiuta il buon umore. Ma non solo: camminare è una vera e propria forma di meditazione perché passo dopo passo la mente diventa più leggera e si ritrova il contatto con se stessi. Una passeggiata quotidiana ti aiuterà a riconquistare la calma e mettere ordine fra i pensieri, favorendo il cambiamento.